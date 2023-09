Yolanda Andrade señala que fue víctima de brujería tras crisis de salud

Yolanda Andrade comenzó a presentar una serie de problemas de salud desde hace cinco meses, los cuales habrían puesto en riesgo su vida, a pesar de que su situación ha mejorado considerablemente, la presentadora se mantiene en tratamiento, pero recientemente brindó una entrevista para actualizar sobre su estado.

La conductora de ‘Montse & Joe’ presentó fuertes dolores de cabeza y estómago, aunque al inició se desconocía los detalles de su padecimiento, posteriormente reveló que fue diagnosticada con aneurisma cerebral.

Yolanda Andrade revela entre lágrimas su diagnóstico (Twitter)

Yolanda Andrade habría sido víctima de brujería

Pese a los estudios y opiniones de los médicos especialistas, la actriz mexicana comentó que habría sido víctima de brujería, ya que sus malestares eran bastante peculiares; no obstante, confesó que mantuvo su fe en Dios.

“Tuve unos episodio bien raros, porque me empezaban a decir: tu tienes un trabajo, una brujería, una no se qué, un hechizo. Fíjate que no fue así de voy a ir con el curandero para que me de el remedio de eso, no, las misas, el creer en Dios y el no estar pensando en eso. La Virgen de Guadalupe, o sea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte”, dijo la conductora en medio de una entrevista.

Por otro lado, Andrade habló del apoyo que ha encontrado en Julio César Chávez, Montserrat Oliver y algunos miembros de su familia que se mantienen al pendiente de su evolución. Asimismo, mencionó que permanecerá 9 meses en tratamiento y posteriormente se someterá a nuevo método para mejorar su estado.

¿Qué es aneurisma?

Según el portal Mayo Clinic, aneurisma es el ensanchamiento de una arteria del cerebro, misma que llega a producir presión sobre uno de los nervios o tejido cerebral, dejando como resultado ciertas complicaciones.

Respecto a los riesgos que puede significar, la ruptura de un aneurisma cerebral podría provocar una hemorragia subaracnoidea, lo que pone en riesgo la vida de la persona, como fue el caso de Yolanda Andrade.

Los síntomas de aneurisma suelen presentarse a través de dolores detrás del ojo, debilidad, pupilas dilatadas, parálisis en una zona de la cara. Por otra parte, cuando esta misma estalla puede ocasionar vómito, convulsiones, perdida de conciencia y en los casos más severos un paro cardíaco.