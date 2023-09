Revelan que Cristian Castro será papá por cuarta ocasión

Cristian Castro vuelve a robarse los reflectores, ya que de acuerdo con el periodista Guillermo Barrios, el cantante esperaría su cuarto hijo, al parecer con la argentina identificada como Maite Barra, con quien presuntamente tiene una relación desde hace dos años.

Durante una de las últimas emisiones del programa ‘De primera mano’, los conductores intentaron conocer detalles de las especulaciones que comenzaron diversos medios argentinos sobre la posible llegada de un nuevo miembro a la familia del intérprete de “Azul”.

¿Cristian Castro se convertirá en papá?

Según la información que reveló el corresponsal argentino, Maite Barra y Cristian Castro mantienen un romance desde hace dos años, pero de forma intermitente, puesto que el hijo de Verónica Castro suele mantenerse disperso en sus vínculos amorosos.

Asimismo, sobre los detalles del bebé, Cristian Castro recibiría a su cuarto hijo en abril de 2024; sin embargo, hasta el momento se mantienen como rumores, en especial porque ninguno de los involucrados ha emitido una declaración para hablar del tema.

“Cristian Castro va a ser papá de Maite, que es de Rosario, Argentina. Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus últimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite”, dijo el comunicador.