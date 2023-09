Cynthia Rodríguez hace un llamado de unión entre las madres

Cynthia Rodríguez recientemente compartió una publicación referente a la maternidad que llamó mucho la atención de sus seguidores, en especial de las que son mamás, pues las invitó apoyarse entre ellas, en lugar de criticar el desempeño de otras.

“Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá. No lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí en general, que si el parto, que si fue cesárea, que la lactancia, si está bien o está mal, si bajas de peso rápido o no, si te recuperas o no pronto”, empezó a decir la también cantante.

Y agregó que: “Siento que lo último que tenemos que hacer es compararnos, de entrada, porque cada embarazo, cada bebé, cada posparto es completamente diferente por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento… por todo”.

También te puede interesar:

Critican a conductores de ‘Ventaneando’ por comentarios contra Cynthia Rodríguez

¿Cómo es la habitación del bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Cynthia Rodríguez posa por primera vez con su hijo León

Cynthia Rodríguez agradece a su círculo de apoyo por ayudarla en esta nueva etapa de su vida

Cynthia Rodríguez hizo un llamado de unión y sororidad entre las mujeres que son madres, porque cada experiencia en el embarazo, parto y post parto, es diferente, y las críticas no ayudaban en nada, solo hacían sentir mal a las demás.

Asimismo, las invitó a armar una red de apoyo con personas en las que confiaran, de ese modo, podrán hacer las cosas un poco más fáciles, pues eso es lo que le ha funcionado a ella.

“Obviamente, lejos de romantizar el posparto, créanme que lo estoy viviendo súper real, pero también tengo una red de apoyo maravillosa, empezando por mi esposo, que me ha demostrado que nació para ser papá, es un hombre comprometido, un papá entregado”, detalló Cynthia Rodríguez.

Además, dijo: “mi mamá, mis hermanas, mi suegra, mi cuñada, mis amigas, cada vez que vienen no es una visita es venir a ayudar, apoyar, a cargar a Leoncito... se pelean entre ellas”.