Niurka Marcos asegura que trabajó para poderosos capos

El libro titulado ‘Las señoras del narco: amar en el infierno’ ha generado una fuerte polémica en la industria del entretenimiento mexicano, ya que muchas celebridades fueron relacionadas con narcotraficantes; al respecto del tema, Niurka Marcos rompió el silencio para hablar de su experiencia.

La vedette cubana no se ha guardado sus comentarios sobre las declaraciones que se exponen en el material de Anabel Hernández, es por ello que confesó que le pareció extraño no aparecer en la nueva edición, especialmente porque llegó a trabajar con algunos famosos capos.

Niurka Marcos @niurka.oficial

Niurka trabajó para poderosos capos

Al igual que Paty Navidad, la exparticipante de ‘La casa de los Famosos’ reveló que en ciertas ocasiones fue contratada para realizar shows a miembros de organizaciones criminales sin tener conocimiento previo; sin embargo, señaló que esos encuentros no rebasaron lo profesional.

“Yo no sé por qué nunca me correteaste a mi, pend***. Yo no anduve con ninguno, pero te digo que he tenido 20 momentos inesperados, como contó Paty, de pronto vas a trabajar y cuando llegas: what’s happening?”, dijo Niurka.

Pese a lo inesperado de los encuentros, Marcos explicó que siempre ha intentado mantener una atmósfera de respeto y cumplir con su trabajo para no generar un problema; asimismo, mencionó que fue tratada con cariño por los líderes y miembros de sus familias.

“Lindo, yo he conocido hasta la abuelita de la familia. La gente me va a saludar y me transmite su cariño, eso no lo puede evitar nadie porque eso es educación, respeto y la parte humana del comportamiento natural de cualquier ser humano. Lindos, amables, respetuosos”, señaló la actriz.