¿Por qué ‘Spiderman: No Way Home’ no está disponible en Disney+?

‘Spiderman: No Way Home’ es uno de los éxitos cinematográficos más grandes del séptimo arte más esperado por muchos, pues desde hace rato se rumoraba la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes también interpretaron al superhéroe arácnido en su momento.

A pesar de que han pasado casi tres años de su estreno, la película aún continúa siendo una de las favoritas del público, ya que, a partir de ese momento, se marcó una importante etapa del Universo Cinematográfico de Marvel, pues se empieza a adentrar más en el tema del Multiverso el cual ha sido protagonista en varias de las producciones, uniendo así de manera interesante las películas de esto Superhéroes.

Sin embargo, a pesar de su popularidad hay algo que ha causado intriga en muchos de sus fans y es que, aunque todas las películas de Marvel se encuentran en Disney Plus, ‘Spiderman: No Way Home’ no está incluido en su lista.

La razón ‘Spiderman: No Way Home’ no se encuentra disponible en Disney Plus

Cómo es bien sabido, todas las películas que pertenecen al Mundo Cinematográfico de Marvel se encuentran disponibles en Disney Plus, ya que todas son producidas por Marvel Entertainment y distribuidas por Walt Disney Pictures, mientras que ‘Spiderman: No Way Home’, a pesar de estar co-producida por la corporación antes mencionada, es distribuida de manera oficial por Sony Picture, al igual que ‘Venom’, ‘Morbius’ y próximamente otros personajes como ‘Kraven’, ‘Madame Web’, ‘Silk’, entre otros.

¿Dónde puedes ver ‘Spiderman: No Way Home’ en Streaming?

La película del superhéroe arácnido se encuentra disponible en la plataforma streaming HBO Max, Amazon Prime o Claro video, y se puede ver con una suscripción a cualquiera de estas. Aunque también existe otras alternativas, como: YouTube, Google Play películas o Apple Play, en dónde puedes comprar o rentar.