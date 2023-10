Actriz de ‘Escuela de Rock’ sufrió Bullying y cayó en adicciones tras participar en la película, ¿De quién de trata?

Han pasado 20 años desde el momento en el que llegó a las pantallas ‘Escuela de Rock’, una película que tiene como protagonista a Jack Black y en donde se narra la historia de un joven guitarrista que fue despedido por su banda y, en medio de sus problemas económicos decide hacerse pasar por un maestro de música en una escuela en donde intentará enseñarles a los alumnos ‘rock & roll de alto voltaje’.

Le puede interesar: La película ‘Escuela de rock’ tendra reunión con el elenco

Sin embargo, pese a la gran receptividad que tuvo por parte del público, para algunos de los que formaron parte del elenco no fue del todo color de rosas, pues hace un tiempo, uno de los famosos que participó en la película dio a conocer que esta dejó algunas repercusiones negativas en su vida en ese entonces.

¿Quién fue la actriz que sufrió Bullying tras éxito de ‘Escuela de Rock’?

Durante una entrevista realizada para el diario ‘New York Post’, la actriz Rivkah Reyes, quien con tan solo 10 años interpretó a la bajista Katie en ‘Escuela de Rock’, aseguró que tras el éxito de la película sufrió de acoso por parte de hombres y que incluso, en su propia escuela era perseguida cuándo le tocó regresar a clases.

“La gente era muy amable o muy mala. No había término medio… “La gente literalmente me seguía por toda la escuela cantando ‘Escuela de Rock’”, dijo.

Asimismo, la joven afirmó que todo esto hizo que entre los 14 y 24 años de edad cayera en adicciones como comida, sustancias estupefacientes, alcohol, autolesiones y relaciones sexuales. “Pasé más de una década aterrorizada de haber alcanzado su punto máximo a los 10 años”, indicó la famosa que ahora tiene 31 años.

A pesar de todo esto, Rivkah asegura estar agradecida con la experiencia obtenida tras haber participado en una de las películas más populares de esa época: “Nunca he perdido la gratitud por eso, ni he deseado no ser parte de ello”.

Cae resaltar que la famosa dijo no haber perdido contacto con los actores que formaron parte del elenco y que incluso, el mismo Jack ha tratado de estar al pendiente de ellos a pesar de que han pasado 20 años de su estreno.

“Cuando uno de los compañeros de reparto estaba teniendo problemas legales, se acercó y me preguntó si estaba bien y si podía enviarle su información de contacto”, señaló.