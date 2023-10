Danna Paola confiesa el terror que sintió por cantar el himno nacional en la pelea Canelo vs Charlo

Danna Paola usó sus redes sociales para confesar que, durante muchos años, había rechazado la oferta de cantar el himno nacional en varios eventos por temor a equivocarse.

La actriz y cantante interpretó el himno de la República en la pelea de Canelo contra Charlo, que se llevó a cabo en Las Vegas y donde el mexicano logró llevarse la victoria.

La manera en cómo Danna Paola entonó el Himno Nacional de México le gustó a para gran parte del público, aunque algunos se quejaron porque consideran que imitó a las artistas estadounidenses, quienes cantan su propia versión del himno de su país.

Danna Paola se siente orgullosa de su interpretación del Himno Nacional

“Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento”, empezó el largo mensaje que compartió Danna Paola en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma rechazándolo por años, por miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir. Se me hacía un nudo en el estómago”.

Afortunadamente, Danna Paola realizó una presentación impecable, sin equivocarse en la letra o soltando algún gallo, logró cantar el Himno Nacional de manera increíble.

“Me siento muy orgullosa de haberlo logrado, aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí. Gracias, Canelo, por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí”, compartió la cantante.

Canelo Álvarez, Anahí, Aislinn Derbez, Alejandro Speitzer y hasta Lucero, fueron algunos de los famosos que la felicitaron por este logro.