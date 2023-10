Dulce María comparte sus mejores looks al estilo “rebelde”

Dulce María posiciona su estilo "rebelde" y presenta los mejores looks en la gira. (Fotos: Ariel Quirino.)

Soy Rebelde Tour sigue su camino por Estados Unidos y cada vez está más cerca de iniciar sus conciertos en México. Dulce María compartió sus mejores looks de la gira, en los que ha destacado un vestuario brillante que va de lo claro a lo oscuro.

En la gira con RBD, Dulce María ha llamado la atención con sus icónicas y frescas piezas llenas de tendencias. Durante la Soy Rebelde Tour, uno de los momentos más esperados por los fanáticos se convierte en el solista principal de la cantante, No Pares.

Para su interpretación en la canción, Dulce, quien ya ha usado más de 12 trajes en los espectáculos, ha sorprendido con sus atuendos en cada ciudad que visita, aprovechando al máximo los brillos, los corsets, las pedrerías, las transparencias y las botas over the knee.

El atuendo elegido por la artista para la actuación de cada espectáculo ha llamado la atención tanto de los presentes como de quienes siguen el espectáculo a través de las redes sociales.

En los primeros shows, Dulce optó por un vestido blanco ajustado en la cintura, con armazón en la cadera y cadenas de strass, una bota over the knee completamente de lentejuelas plateadas y una capa también brillante.

Luego, en otros shows, decidió mantener la misma bota, pero cambiar el vestido blanco por uno completamente plateado con flecos y una capa ondeante, siguiendo la tendencia futurista de las piezas metalizadas.

Posteriormente, eligió un look dorado compuesto por un body completo de pedrería y un cinturón con flecos brillantes en el lateral de la cadera. Con este atuendo, Dulce utilizó dos estilos de botas over the knee: una con fondo negro y lentejuelas doradas y otra completamente dorada y brillante.

También, la actriz y compositora ha sorprendido con un conjunto negro. Elegido como el favorito de los fanáticos hasta ahora, apostó por un mini vestido negro brillante con mangas transparentes. El conjunto se completó con una capa negra ondeante y unas botas negras de vinilo con tacones altos hasta la rodilla.

¿Cuándo llegará Soy Rebelde Tour a México?

Con alrededor de 50 espectáculos en estadios y arenas en diversos países, el fenómeno multigeneracional ha agotado todas sus actuaciones, desde el primer espectáculo que fue en el Sun Bowl en El Paso, Texas, EUA, el 25 de agosto.

Maite, Anahí, Christopher, Christian y Dulce María harán su primer show en México, el próximo 23 de noviembre en Monterrey para seguir por Guadalajara y finalizar en la Ciudad de México.

