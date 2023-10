Edgar Barrera, el productor mexicano que crea un movimiento en la música latina

Edgar Barrera es una figura respetada en la industria musical a nivel mundial, sus logros han generado que más artistas lo busquen para que sea su productor o compositor. Publimetro mantuvo una conversación con el reconocido músico en su casa de Miami para hablar de las colaboraciones y las nominaciones en los premios Billboard y Grammy Latino.

El productor de origen mexicano de 33 años, suele mantener un bajo perfil y prefiere no exhibir sus logros, “puedes ver mi estudio y no tiene ninguna placa, reconocimiento, ni siquiera los Grammy los tengo en mi estudio. Tampoco aquí en mi casa, donde solo tengo cuadros de YouTube, fotografías de Jimmy Hendrix y un montón de artistas que admiro, pero no con los que trabajo”, confesó Edgar Barrera.

El productor respondió una serie de preguntas sobre su profesión, logros y secretos para hacer sentir en confianza a los famosos durante las sesiones.

Edgar Barrera se ha convertido en uno de los productores y compositores más importantes de la música latina. (Foto: PIPES / Instagram.)

¿Cómo tomas las nominaciones?

— Estamos muy emocionados de estar nominados, que orgullo también siendo mexicano y con todo lo que está pasando en este movimiento de la música mexicana. Ser el más nominado, que sea un mexicano, pues para mí también es parte de todo ese orgullo. Me siento muy agradecido, también por los artistas que me dan la oportunidad de seguir trabajando y con los nuevos talentos. Por ejemplo, este año me tocó desarrollar lo de Grupo Frontera y haber trabajado con Bad Bunny. Estamos para seguir haciendo música, que es todo lo que sabemos hacer.

“No estoy nervioso por las nominaciones, sino por las sesiones. El éxito te lo da la gente y si vienen los Grammy serán bienvenidos con mucho honor. Mientras, seguimos trabajando para que el año que entra haya más nominaciones” — Edgar Barrera, productor

¿La música mexicana está viviendo un momento histórico?

— Siento que ya era tiempo, porque es parte de un respiro que está tomando la música latina y en general, porque veníamos de mucha música programada, de muchas baterías de reguetón y de mentiras que -quizás- fueron hechas por una computadora. Ahorita, con grupos como Grupo Frontera que son realmente músicos, pues se siente la música en vivo. Por ejemplo, Peso Pluma es un artista que tiene músicos en todas sus canciones, no hay ningún instrumento programado. Todo es guitarra, tololoche, charchetas, trombón y son músicos reales. Era algo que se estaba perdiendo, por eso siento que la música mexicana y el movimiento está donde debe de estar.

¿Cómo no dejarse apantallar por la fama?

— Mi estilo de vida es muy bajo perfil, porque no soy el centro de atención en una sesión. Yo siempre permito que el artista sea la estrella. Mi estudio no tiene ninguna placa o ningún reconocimiento. No me la quiero creer ni nada, por eso todos los días trabajo como si no tuviera nada y como si fuera el primer día. Todos los reconocimientos están en casa de mis papás y están lejos de mi círculo de trabajo. También, eso hace que el artista cuando venga se sienta en un espacio más cómodo, porque el artista no se siente intimidado por una placa y que los artistas nuevos se sientan raros, así que prefiero mantenerme esa humildad todo el tiempo.

Edgar Barrera revela lo que hay detrás de las sesiones con las estrellas de la música

¿Cuál es el secreto de Edgar Barrera?

— Yo sí me considero muy amigo de todos los artistas con los que trabajo. Todos los artistas los tengo en WhatsApp y hablamos seguido, pero no los molesto a diario. Peso Pluma me mandó un mensaje el día de las nominaciones de los Grammy Latino y con Shakira estamos mandando mensajes de música, también con Karol G para intercambiar ideas. Siempre les doy a los artistas la libertad de sentirse cómodos hablando conmigo. Me gusta escucharlos, yo no juzgo a nadie y no me meto en sus vidas personales o privadas, trato de ser siempre muy respetuoso; la verdad, marco una línea y más si me están dejando entrar como a la intimidad de lo que están sintiendo.

¿Quiénes son los más traviesos o disciplinados a la hora de hacer música?

— El más travieso es el Grupo Frontera, porque son seis canijos que tengo que tener bajo control. Cuando estoy grabando con uno, el otro se me va y el otro está afuera. Creo que agarrar a los seis para ensayar y montar las canciones es con lo que más me entretengo (risas). Karol G y Shakira son súper trabajadoras, uno entiende por qué están en dónde están. Shakira es súper trabajadora y es una de las más perfeccionistas con las que he trabajado. Christian (Nodal) es un poquito más relajado y no la pasamos jugando Nintendo, ya después grabamos, eso es parte del proceso para hacer fluir las canciones.

¿Crees que la música latina mantenga su buen paso?

— Sí, porque ya llevamos mucho tiempo en el ojo de todos y hay demasiadas canciones latinas en las listas globales. No es solamente una plataforma, sino en Spotify, YouTube, Apple Music en todos lados se está viendo más y más presente la música latina. Creo que también es parte del movimiento colectivo que hay entre los artistas. Por ejemplo, tienes una Shakira trabajando con Fuerza Regida que quizás son dos mundos totalmente diferentes, pero al final cuando se juntan es para hacer algo que le suma al movimiento. Tienes a Bad Bunny con Grupo Frontera que extienden su música a otros territorios. Además, Natanael Cano, Junior H y Peso Pluma que están abriendo un panorama bastante amplio de géneros y sonidos que llegó para quedarse.

¿Con quién te gustaría trabajar?

— Como compositor busco llegar a artistas globales. Me encantaría trabajar con Taylor Swift o Post Malone.

Nominaciones de Edgar Barrera 2023

2 nominaciones para los premios Billboard (5 de octubre): Compositor del año y Productor del año.

13 nominaciones a los Grammy Latino (16 de noviembre).

Ruta de colaboraciones

Madonna y Maluma (Medellín)

Maluma ( Hawái )

) Christian Nodal (No te contaron mal)

Grupo Firme ( Ya supérame )

) Camilo ( Vida de rico )

) Becky G ( Chanel)

Marc Anthony (De vuelta pa’ la vuelta)

Grupo Frontera y Bad Bunny ( un x100to)

Ariana Grande ( Boyfriend, con Social House)

con Social House) Shawn Mendes (remix de KESI con Camilo).

con Camilo). Peso Pluma y Grupo Frontera (Tulum)

Shakira y Fuerza Regida (El jefe)