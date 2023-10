A través de un comunicado oficial compartido por la compañía JYP Entertainment, se dio a conocer que Chaeyoung, integrante del grupo femenino de k-pop, TWICE, se ausentará de los próximos conciertos de la agrupación debido a varios problemas de salud.

Integrante de TWICE se ausentará de varios conciertos debido a problemas de salud

Fue el pasado 29 de septiembre, cuando por medio de la cuenta de Twitter de TWICE, se dio a conocer la noticia, “Hola, esto es JYP Entertainment. Lamentamos informarle que Chaeyoung no podrá participar en el próximo concierto de Bulacan de TWICE 5TH WORLD TOUR “READY TO BE” debido a problemas de salud. Transmitimos esta desafortunada noticia con gran pesar, ya que sabemos que todos esperaban ansiosamente el espectáculo. Le solicitamos amablemente su comprensión ya que esta decisión se tomó después de mucha consideración para proteger la salud del artista. Gracias nuevamente por su anticipación y apoyo a TWICE 5TH WORLD TOUR “READY TO BE” – Bulacan, y nos disculpamos por tener que compartir esta noticia una vez más”, se lee en el comunicado oficial.

TWICE anuncia dos conciertos sold out en México

Por otro lado, días atrás, se dio a conocer que los dos conciertos que el grupo femenino de k-pop, TWICE, integrado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, ofrecerán en el Foro Sol de la CDMX, están completamente agotados. Por lo que las intérpretes de ‘Set Me Free’ se presentarán ante más de 130,000 personas, sumando los asistentes de ambas fechas.

¿Chaeyoung se presentará en los conciertos de México?

Tras el comunicado, sus ONCEs mexicanos se comenzaron a preguntar si Chaeyoung se presentará en los conciertos de México los próximos días 2 y 3 de febrero, y aunque aún no hay una actualización con respecto a la salud idol de k-pop, se espera que sí esté presente en dichos shows.

Por otro lado, TWICE llegó por primera vez a México el pasado 19 de julio del 2019, donde ofreció un concierto completamente sold out o con localidades agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de la gira ‘Twicelights World Tour’ y solo tuvieron que pasar cinco años para que las cantantes de ‘The Feels’ volvieran a pisar tierra azteca.