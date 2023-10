La relación entre Kim y Kourtney Kardashian está en un punto de quiebre en el inicio de la 4ta temporada del reality

El inicio de la cuarta temporada de The Kardashians llegó con toda la intensidad posible a las pantallas de E!. Los fans de la familia más famosa de Hollywood quedaron perplejos cuando notaron que la relación entre Kim y Kourtney se encuentra en un delicado punto de quiebre.

La familia preparaba un viaje a Cabo San Lucas, en México y Kourtney decidió no acompañarlos. Por lo tanto, Kim la llamó y entre ambas protagonizaron una intensa discusión vía telefónica que quedó grabada para el show.

El punto de quiebre entre ambas parece ser la relación que las dos sostienen con la marca Dolce & Gabbana. El reconocido emporio de moda vistió a todos los invitados (incluyendo a los novios) de la boda entre Kourtney y Travis Barker en 2022.

Poco tiempo después, Kim fue la encargada de organizar el desfile de la marca, una situación que no le gustó para nada a Kourtney, hasta el punto que lo considera como una traición ya que “prefirió el dinero que a su familia”, reseña Infobae.

“No soportas que otra persona sea el centro de atención. Viniste a mi boda, no podías estar feliz, te quejaste desde el segundo en que llegaste hasta el segundo en que te fuiste... no podías estar feliz por mí, no podías estar feliz de que yo fuera el centro de atención”, le dijo Kourtney a Kim en medio de la intensa discusión.

“Me alegré tanto por ti... tienes una venganza muy seria. Nos odias, eres una persona diferente, todos hablamos de ello”, respondió Kim haciendo referencia de que el resto de la familia tiene un chat grupal de WhatsApp en el que Kourtney no está.

“Todos tus amigos nos llaman quejándose. Aunque creas que son ellas las que van a ti, todas vienen a nosotras de lado, diciéndonos lo contrario. Todas estamos confundidas, y estamos en un chat de grupo con la etiqueta ‘No Kourtney’ para que lo sepamos, y tenemos que canalizar lo que tus amigas nos están diciendo, y tenemos que averiguar por qué eres una persona tan diferente y por qué tienes esta venganza”, sentenció Kim según el mismo medio citado.