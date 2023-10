“Tatuajes en el alma”: Maribel Guardia rompió en llanto por Julián Figueroa ¿Cuál fue la razón?

El pasado fin de semana, Maribel Guardia fue sorprendida con un regalo que la llevó al llanto, y es que, se sintió más cerca de su hijo, Julián Figueroa, quien lleva casi seis meses de fallecido tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, en su casa del Pedregal.

La abrupta partida de Julián Figueroa ha representado un verdadero reto para la actriz de origen costarricense quien, aprovecha cada oportunidad que tiene, para honrar a su hijo quien falleciera a los 27 años de edad, dejando su legado a su pequeño José Julián, fruto de su amor con Imelda Tuñón.

El dolor de Maribel Guardia tras la pérdida de su único hijo con Joan Sebastian se ha visto reflejado en los posts de sus redes sociales, donde honra su memoria y no deja de recordarlo, eso sí, ha asegurado que buscaría ayuda en la tanatología para poder superar este duelo, que en momentos la quiebran, siendo el motor de su vida, su pequeño nieto.

Julián Figueroa Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Hace casi un mes, que la actriz preocupó a los internautas por un mensaje donde revelaba su dolor y pedía a su hijo que le ayudara a continuar sin él “Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti”.

El regalo que hizo romper en llanto a Maribel Guardia

Una vez más, Maribel Guardia conmovió a sus seguidores con la especial sorpresa que le dio la productora y mánager, Winnie Dalay en su camerino de la obra de teatro a la que pertenece, ‘Lagunilla mi Barrio’.

Se trató de una serie de 10 retratos de Julián Figueroa en diferentes momentos, luciendo su icónico look de tejana y cazadora, que formaron parte de su sello cuando debutó en la industria musical. Ante este regalo, Maribel Guardia, reaccionó emocionada ante tal obsequio y es que, en pleno camerino y con el look de su personaje, la ex ‘Aventurera’ no aguantó y partió en llanto, no sin antes agradecer por el gesto hacia ella.

“Estoy muy emocionada porque miren que regalo tan lindo me trajeron. Miren todas las fotos hermosas de mi hijo Julián, de tantos momentos, tantas sonrisas, ay dios de mi vida, mi ángel, mi amor eterno” y añadió “Qué regalo tan hermoso, es que me emociona mucho, mi hijito precioso”.

A esto, reveló que pondría los cuadros en todo su camerino: “Me emociona mucho, mi hijito precioso. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner allá, lo voy a poner en todo el camerino”.

Al video que compartió en sus redes sociales, le añadió una emotiva descripción en la que se leía: “Una imagen habla más que mil palabras , pero un recuerdo no tiene precio , tatuajes en el alma”.

La ola de comentarios de apoyo no se hizo esperar para Maribel Guardia, y es que distintos usuarios le dedicaron emotivas palabras de admiración por su fortaleza y consuelo