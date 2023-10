Wendy Guevara revela que firmó contrato de exclusividad con Televisa por 2 años

Wendy Guevara asegura que no ganará ‘La casa de los Famosos’ por esta razón (Captura de Pantalla)

Tras su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos México’, Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, ha destacado por sus polémicas y atrevidas declaraciones que rápidamente se viralizan en todas las redes sociales, sin embargo, recientemente confirmó que firmó un contrato de exclusividad con Televisa por 2 años, comentario con el cual conmocionó a todos sus fans.

¡WENDY! ¡WENDY! ¡WENDYYYY! ¡Wendy Guevara gana en los corazones de sus fans, se gana a todo el país ¡Y GANA LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO! 🤩⭐🥇



FELICIDADES, WENCHIS 💖

FELICIDADES, REINA 👑

FELICIDADES, CAMPEONA 🏆#LaCasaDeLosFamososMx @soywendyguevara pic.twitter.com/XA3CLKljm6 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 14, 2023

Wendy Guevara confirma contrato de exclusividad con Televisa por 2 años

Fue a través del programa de YouTube Un Porro con Adrián Marcelo conducido por el regiomontano Adrián Marcelo donde la creadora de contenido de 30 años de edad reveló por primera vez que había firmado un contrato de exclusividad con Televisa por 2 años.

“Aquí lo voy a decir por primera vez, nunca he dicho por cuánto tiempo, todos los medios me han preguntado pero nunca he querido decir, tengo dos años de exclusividad, firmé por dos años pero nada más en televisión, mis redes sociales, campañas y todo eso lo ve mi mánager”, compartió Wendy Guevara.

La integrante de Las Perdidas mencionó que los dos años del contrato de exclusividad con Televisa empezaron a correr desde su salida del programa ‘La Casa de los Famosos México’, aunque sí mencionó en que en un inicio también le dijeron que querían manejar sus campañas a lo que ella se negó rotundamente.