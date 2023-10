Yng Lvcas anuncia el release party de su álbum con “Súper Estrellas”

Nos reunimos todos para celebrar el nuevo álbum de Yng Lvcas del que forman parte las “Súper Estrellas” más duras del momento como: El Malilla, El Bogueto, Cachirula, Uzielito Mix, Yeyo, Nova7siete, Sleezy O, Darian, Leo Torrez, Mont Pantoja, Yubelli, We Are Bosses, EMJAY, Akasha, Icee Keed, Lexy Walter, Ingratax, Maury, Zizzy, Pinky06, Aivan Beats, EYBY, Criss Sour, Young Gallo, Los Menores, Emyl Black y más... y en el line up Alu Mix, Cachirula y Uzielito Mix.

Fecha: Jueves, 12 de octubre

Hora: 9:00 PM

Lugar: Supremo

Dirección: Calle Dr. Carmona y Valle 147, Doctores, Cuauhtémoc, 06720, CDMX

Boletos: https://super-estrellas-yng-lvcas-release-party-cdmx.boletia.com/