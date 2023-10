FIL Guadalajara 2023: fecha, invitados, presentaciones, boletos y homenajes

La Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL) anunció su programa oficial para su edición número 37 que se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre en la Expo Guadalajara.

En esta edición, que tiene como invitado de honor a la Unión Europea, traerá representantes de los 27 miembros que la integran. Será uno de los eventos más grandes que ha tenido la FIL a lo largo de su historia y será una feria en donde se rendirá homenaje a su fundador, Raúl Padilla López.

FIL Guadalajara 2023 presenta su programa oficial. (Foto: Cortesía.)

Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, señaló que la FIL estará dentro del marco del proceso electoral, y que sin duda habrá figuras políticas.

“Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez están invitadas, pero todavía no están confirmadas. A la FIL vienen los que quieran, es un punto de encuentro y no desencuentro”, adelantó el rector universitario.

Toda la edición 37 de la feria será un gran homenaje a Raúl Padilla, pero el domingo 27 de noviembre se tendrá un evento especial en donde se abordará su vida, se prepara un libro en su homenaje, anunció Marisol Schultz, directora general de la FIL.

Con más de tres mil actividades entre presentaciones de libros, mesas redondas, conciertos, homenajes, encuentros, proyección de películas y exposiciones, resalta un nuevo récord al tener 450 mil títulos.

Figuras en la FIL Guadalajara

Marisol Schulz presentó los eventos, invitados, artistas y autores que formarán parte de esta edición 2023.

“Natalia Lafourcade, el escritor y director Guillermo Arriaga, Élmer Mendoza, María Dueñas, Sergio Ramírez, Antonio Muñoz Molina, son algunos de los 650 escritores que acudirán. También se entregarán nuestros tradicionales premios y homenajes”, dijo la directora.

FIL Guadalajara 2023 presenta su programa oficial. (Foto: Cortesía.)

Este año se recordarán algunas figuras del pensamiento que ya no están con vida, como Porfirio Muñoz Ledo y Enrique Flores Cano. En efémerides se recordará a grandes autores y artistas como Álvaro Mutis y Roberto Bolaño.

Los lanzamientos editoriales son una parte fundamental en el programa de actividades, entre las más de 630 presentaciones de libro están, “quiero mencionar No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina; Poesía reunida, de Coral Bracho; Extrañas de Guillermo Arriaga; El peso de vivir en la tierra, David Toscana; De todas las flores, autora Natalia Lafourcade, solo por mencionar algunos”, agregó Marisol Shultz.

Fil Joven contará con varias charlas como Mafalda, la tira cómica que marcó el mundo con la participación de Daniel Divinsky, editor de Quino, ademas de literatura LGBTQ.

También habrá espacios para recordar la historia de Pancho Villa y los 50 años del lanzamiento de The dark side of the moon de Pink Floyd- Además, se abordarán varias charlas con temas como Inteligencia artificial, las mujeres en los gobiernos y la sociedad, regulación de los trabajos domésticos y proceso electoral en México también será abordado en las actividades.

Números en FIL Guadalajara

600 escritores de 45 países

33 lenguas distintas

630 presentaciones de libros de distintos géneros

18 mil profesionales de libros de 49 países

3 mil actividades

43 mil metros cuadrados de exhibición

450 mil títulos de dos mil 200 casas editoriales de 49 países

2 mil 500 periodistas de 20 países

9 días de feria

¿Cuándo será la FIL y preventa de boletos?

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara. La preventa de boletos se hace en línea en www.fil.com.mx o en las oficina de la FIL en Alemania 1370.

El costo es de 25 pesos general y 20 estudiantes.