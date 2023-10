Jacqueline Bracamontes confiesa por qué asiste a terapia psicológica

Una de las mujeres con más carisma y simpatía en el mundo del espectáculo es Jacqueline Bracamontes, también conocida como ‘Jacky’, una actriz que saltó primeramente de un certamen de belleza (Miss Universo) y con el tiempo llegó a cosechar sus sueños. Lo que más aspiró fue tener una familia grande, y vaya que la tuvo. Actualmente la artista tiene cinco niñas con Martín Fuentes, en el mes de octubre llegan a 13 años juntos.

La mexicana abrió su corazón en Chabán Podcast, el cual es conducido por Alejandro Chabán, y allí contó todo lo que vivió cuando falleció su hijo y cómo la terapia psicológica influyó en su proceso de sanación.

El proceso de duelo

Bracamontes siempre ha manifestado cuál ha sido el momento más duro de su vida, y es de esperar que su rostro cambie, su corazón se arrugue al recordar que su hijo Martín murió estando en su pancita.

“A mí el golpe más duro que me ha dado la vida es el haber perdido a mi bebé. Cuando estaba embarazada de Jacky –mi primer embarazo eran un niño y una niña– y en la semana 34 empecé con contracciones”, explicó.

A raíz de esa experiencia vivida, la conductora del programa ‘Los 50′ de Telemundo expresó que para poder sanar y superar el duro momento, tuvo que tomar terapias.

“Cuando mi hijo falleció yo no asistía a terapias psicológicas. La pérdida de mi hijo me impulsa en ese momento a tomar la decisión y mi esposo me ayudó mucho, él enfrentó la situación de una forma muy diferente a la mía”, contó.

En medio de la entrevista también relató que su esposo no cree en este tipo de ayuda y no comparte estos momentos con ella. En diversas oportunidades lo ha invitado a las sesiones, pero dice que no. Finalmente, Jacqueline Bracamontes resaltó la importancia de la psicología en su día a día, porque gracias a esa atención médica, ella disfruta de los placeres de la vida junto a su familia.