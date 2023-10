Anitta reveló detalles de su vida íntima ¿Con más de uno?; Entérate

Una cantante exuberante y que no le da miedo atreverse a romper estereotipos es Anitta, una artista que lleva a Brasil en su corazón y dondequiera que llega deja en claro con qué está hecha. Para ella hablar de temas de intimidad es algo muy normal, y en esta ocasión lo volvió a hacer al admitir que ha tenido relaciones sexuales con más de un artista.

A través de una entrevista para un conocido podcast fue en la que afirmó haberse acostado con “La industria entera”, pero sin intereses profesionales.

La artista agregó que ningún encuentro íntimo que ha tenido son por interés de aprovecharse del poder de algunos representantes de la industria para tener más éxito. Aclaró que lo hace con el que le gusta, incluso puede ser el mesero, el manejador, o cualquier persona.

Muchos de los usuarios de TikTok dejaron sus mensajes a propósito de la manera tan abierta con la que habló la famosa:

“Quisiera ser Anitta pero me da miedo jajaja”, “Annita es tan real dice las cosas como son sin rodeos”, “Anitta es humilde, natural, sincera y muy directa más mujeres como Anitta por favor, Jejejeje”.

“Me encanta ella xq ella es auténtica y le vale lo que digan de ella y que disfrute a todo el que se le ponga x delante y a ella le guste”, son algunos de los mensajes de los seguidores de la brasileña.

Asimismo, comentó que se ha enamorado un par de veces; “Mucha gente, un sin contable gente, pero no, yo también me enamoro a veces, yo también me enamoro, no es tan fácil pero yo me enamoro a veces, a veces lleva tiempo, a veces es rápido”, agregó.

Anitta y Simone Sussina

Los rumores de un posible romance entre Anitta y Simone Sussina, (Un actor y modelo italiano) surgieron luego de que ambos fueron captados juntos en la final de la Champions League. Posteriormente salieron más seguidos en fotografías y asistiendo juntos a eventos, pero la artista asegura que no se ha comprometido con nadie.