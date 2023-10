Descubre cómo luce ‘Dani’, la niña protagonista de ‘Abracadabra’, en la actualidad

Inicia octubre, un mes en donde muchos recuerdan las películas que de una u otra manera les marcó su infancia debido a lo terroríficas que solían ser, una de estas es ‘Abracadabra’ una de las más grandes producciones que llegó a las pantallas por primera vez en 1993 y fue dirigido por Kenny Ortega.

Le puede interesar: Disney: Así se veía Sarah Jessica Parker en “Abracadabra”

Esta película ganó diversos premios para los que formaron parte del elenco, quienes hasta la fecha han sido recordados gracias a la manera natural en la que interpretaron a sus personajes, cada uno de ellos ha tenido un increíble cambio físico, pero sobre todo Thora Birch, quien interpretó a Dani durante el filme y era la más pequeña de todos, pero ahora tiene 41 años de edad, por lo que te sorprenderás al ver lo mucho que ha cambiado.

Thora birch hocus pocus pic.twitter.com/PWfXq0R4Lb — sam armstrong (@samarms2411) October 2, 2023

¿Cómo luce Dani, la protagonista de Abracadabra?

Thora Birch fue la actriz que encarnó a Dani, una joven astuta e inteligente que busca junto a sus hermanos la manera de poder llevar a su lugar a las brujas que ahora los persiguen. Este papel fue interpretado por ella a la edad de 10 años, deslumbrando a todos con su gran audiencia al momento de optar por el personaje.

y ella Thora Birch pic.twitter.com/stxRg1oMkS — Alex Barea 🏳️‍🌈 🇮🇨 (@AlexBareaTV) October 1, 2023

La actriz ha logrado participar en diversas películas, como: ‘Now and Then’, ‘Alaska’, ‘American Beauty’, ‘The Hole’ y ‘Ghost World’; pero no todas han tenido el éxito esperado, por lo que muchos pensaron que la actriz se había alejado de las pantallas y, sobre todo, del mundo del espectáculo.

Ghostworld (2001) black comedy featuring Thora Birch and Scarlett Johansen. Well worth a watch.👍 pic.twitter.com/9BmIO65K52 — Andy Croft (@croftatron) October 2, 2023

Cabe resaltar, que a sus 41 años de edad la famosa ha demostrado tener un carácter desafiante al no querer encajar en esos estereotipos de “mujer sexy”, lo que al parecer le ha cerrado algunas puertas en la actuación, pero aun así no ha impedido que esta participe, ya que Thora Birch también logró aparecer en series como ‘The Walking Dead’ y ‘Merlina’.