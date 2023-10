Emjay se abre paso en el trap mexicano

Emjay es una joven artista que impulsó su carrera por la popularidad que tomó en redes sociales, especialmente en TikTok; sin embargo, rápidamente se dio cuenta que su pasión estaba en la música, por lo cual este 2023 lanzó su propuesta a través del álbum ‘Las morras también hacen tr444p’.

El primer disco de la artista originaria de Guadalajara es una clara referencia a la inspiración del trap en su carrera, un género musical que surgió en Estados Unidos en la década de 1990; asimismo, Emjay integró a diversas artistas en su proyecto, con el objetivo de demostrar su poder y valor en la industria.

Emjay (Marisol Argumedo/Marisol Argumedo)

La intérprete de “Sad Bitch” construyó un concepto en específico para su más reciente material discográfico, mismo que está apoyado de los videos disponibles en su canal de YouTube.

Para Publimetro, Emjay habló del proceso que siguió para el lanzamiento de uno de los proyectos más importantes de su carrera y sus planes a futuro como una de las figuras más prometedoras de trap mexicano.

Entrevista con Emjay

¿Cómo surgió la idea de tu álbum?

“Estaba con un poco de coraje una noche porque realmente estaba adentrándome en el trap y porque me empecé a llevar con mucha gente de ese género y me di cuenta de la desigualdad de mujeres dentro de ese género y no porque no existan, sino por como la gente las aleja un poco y los mismos traperos, entonces como que me entró un coraje y le hablé a mi manager y le dije: tengo que hacer un álbum que se llame las morras también trap, tiene que ser de puras morras y básicamente así surgió”.

¿Cómo elegiste a las mujeres que estarían en tu primer disco?

“Hice muchas colaboraciones a lo largo del proceso del álbum, pero realmente había algunas canciones que no expresaban tanto lo que que quería transmitir, no sentía tanto mi esencia, entonces las que saqué obviamente son grandes canciones, con mujeres que hice una gran como conexión, o sea, chicas que también van por el mismo lado”.

Emjay (Marisol Argumedo/Marisol Argumedo)

¿Qué significa en tu carrera?

“Este primer disco fue un reto, lo vi como un reto que logré, yo lo veo como el inicio de mi carrera dentro de este género, a la gente le gustó mucho. Creo que muchas mujeres se identificaron como con esas ganas de demostrar que las mujeres también lo pueden hacer y no solo en el trap, sino también en toda la industria o hablando en la vida normal”.

¿De qué manera experimentaste tu cambio de redes sociales a la música?

“Fue duro porque al inicio no tienes credibilidad, yo tuve que dejar muchas campañas para que se dieran cuenta que eso no era lo mío, o sea lo mío es ser artista y ya lo estamos logrando, fue como sacrificar un poquito, por ejemplo, mi contenido ahora en TikTok es full a mi música porque tuve que dedicarme full a la música”.

Emjay (Marisol Argumedo/Marisol Argumedo)

¿Cuáles son tus planes para el resto del 2023?

“Se vienen colaboraciones, yo no quiero sacar música mía hasta el 2024, pero se vienen muchas colaboraciones en este año con algunos traperos. Yo quiero mostrarles lo nuevo que traigo hasta el 2024, que se esperan un poquito ya les di mucha música este año; también en el 2024 obviamente espero poder ya tener organizada la gira, espero anunciar pronto una gira por México y visitar la mayoría de ciudades que pueda”.

