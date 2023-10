Maryfer Centeno expone alarmantes mensajes que recibió de Sergio Andrade

A través de su canal de YouTube, Maryfer Centeno dio a conocer que ha estado recibiendo mensajes, supuestamente, de parte de Sergio Andrade, reconocido productor que trabajó con Gloria Trevi y quien formó parte del escándalo del Clan Trevi-Andrade.

Maryfer Centeno ha recibido supuestos mensajes de Sergio Andrade (Captura)

La grafóloga mexicana ha hecho varios análisis de videos de apariciones públicas tanto de Gloria Trevi y Sergio Andrade, en los que destaca que ha destacado que el productor musical es una persona manipuladora y obsesiva.

Según contó Maryfer Centeno en una transmisión de YouTube, cuando empezó a desmenuzar entrevistas y apariciones públicas de Gloria Trevi y otras víctimas de Andrade, comenzó a recibir mensajes de supuestas personas cercanas al productor.

“Esto es muy extraño, me han estado escribiendo (personas) que son de parte de Sergio Andrade, pues que den la cara, por favor, porque yo no tengo... si Sergio Andrade tiene alguna intensión de decirme algo, pues debería de escribirme, porque veo un mensaje que dice: ‘¿por qué no veo a Sergio Andrade?’, ya varios mensajes de ese estilo”, relató la famosa analista.

Asimismo, Maryfer dejó claro en no tener el menor interés en hablar con Andrade, “si me está buscando, cosa que yo no creo, que tampoco tengo el menor interés, evidentemente es una persona que está fuera de la realidad”.

¿Qué ha dicho Maryfer Centeno de Sergio Andrade?

Maryfer Centeno analizó la letra de algunas cartas que el exproductor musical recibió de Gloria Trevi.

“Son las cartas que le mandaba Gloria Trevi a Sergio Andrade… la desesperación con la que escribió, la velocidad, la presión, las descargas de tintas, esta escritura refleja sin duda alguna, mucha presión”, apuntó centeno en su canal de YouTube.

Entre otras interpretaciones de la expresión corporal de Trevi, la especialista analiza que: “Está muy estresada, me llama la atención que Gloria Treviño lo sigue poniendo grande, porque sabía de su talento y capacidad. Pero cuando pone ‘perdón’ le genera presión, la letra refleja depresión, estar mal con Sergio Andrade…La desesperación, la sumisión, el grado de aprovechamiento porque la diferencia de edades es clara, la palabra infeliz la pone grande, la pasó muy mal…”, agregó.F

Fue a mediados del año 2000 que Gloria Trevi y Sergio Andrade,fueron detenidos en Brasil tras ser acusados de secuestro y corrupción de menores, situación que llevó al término de la relación En la actualidad sigue estando este tema en la palestra y con mucha más relevancia incluso, más que antes.