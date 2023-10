Wendy Guevara responde a las críticas sobre su identidad de género

Wendy Guevara ha tomado bastante importancia en los últimos meses luego de haber ganado ‘La Casa de los Famosos’, el reality show en donde se mostró tal cual era y su manera de pensar y, en diversas ocasiones afirmó que pese a ser trans, no se considera mujer, ya que biológicamente la mujer es quien da a luz un bebé, mientras que allá no puede hacerlo.

“Yo siempre he dicho que no me considero una mujer, Siempre he dicho que soy una chica transexual, y para mí una mujer es la mujer biológica que puede dar un bebé”, afirmó durante una entrevista.

Luego de haber confesado esto, las críticas han llovido en redes sociales, por lo que ahora, la famosa decidió dar una respuesta a todos sobre este tema. “Hay personas de la comunidad que están de acuerdo con lo que yo pienso y hay personas que no, pero a mí, eso no me interesa”, dijo Wendy.

“Yo no estoy peleando ni llorando, diciendo ‘a mí háblame como mujer’, yo mejor, ¿sabes a qué me dedico?: a vivir mi vida, a estar feliz, a estar tranquila, y no me considero una mujer y nunca me voy a considerar”, afirmó la influencer durante una entrevista realizada por Milenio.

Asimismo, Guevara finalizó diciendo que ella no cambiará su manera de pensar, aunque algunos no deseen respetarla y que de una u otra manera le gustaría que existiera más solidaridad con respecto a la manera en que ella decide su identidad y como se considera.

“Si yo respeto su manera de pensar, ¿por qué no respetan mi manera de pensar? Se me hace algo injusto y se me hace algo muy prepotente, muy feo, muy gacho... que yo sí las respete y que ellas no respeten mi forma de pensar”, concluyó la joven de 30 años de edad.