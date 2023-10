Galilea Montijo buscaría tener un hijo con gestación subrogada

En los últimos meses Galilea Montijo protagonizó polémicas por aspectos relacionados con su vida privada, recientemente generó varias reacciones en el foro del programa ‘Hoy’ luego de dar a conocer su punto de vista sobre la gestación subrogada.

La presentadora de televisión ha experimentado muchos cambios en su vida, en especial por su divorcio con Fernando Reina, con quien comparte un hijo llamado Mateo. Al respecto de sus intereses a futuro, Galilea sigue explorando en ciertos aspectos, como por ejemplo en lo relacionado a convertirse en madre por segunda ocasión con un polémico método.

Galilea Montijo La conductora de "La casa de los famosos" presumió a Mateo, su hijo de 11 años.

¿Galilea Montijo busca tener otro hijo?

En la última edición del programa de Televisa, los conductores hablaron sobre los embarazos subrogados a partir de la contratación de un vientre para las mujeres que desean convertirse en madres, al respecto del tema, Montijo fue una de las más interesadas.

“Cuando rentas un vientre si tienes óvulos congelados. Si ya te pasó la edad, pero lograste congelar tus óvulos a una edad de los 30 a 35 o 40, cuando tus óvulos son más fértiles te los congelan. Cuando rentas un viente, agarras del laboratorio tu óvulo, el esperma de tu pareja, lo fecundan en un vientre que tú estás rentando”, explico Galilea a Raúl Araiza.

Galilea Montijo. Galilea Montijo. / Foto: Instagram.

Finalmente, lo que llamó la atención de los espectadores fue cuando la actriz habló de manera indirecta de sus intereses por convertirse en madre por segunda ocasión, revelando que no cuenta con óvulos congelados, pero que podría obtenerlos de una mujer cercana a su familia.

“Hay otra manera. Cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque estoy en el tema, estoy investigando el tema porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o hermana”, detalló.