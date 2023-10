Las joyas cinematográficas del Agente 007: Las mejores películas de James Bond

El pasado 5 de octubre se celebró el ‘Día Mundial de James Bond’, el agente más popular de todos los tiempos, y no hay mejor manera de conmemorar esta fecha que sumergirse en un emocionante maratón de sus icónicas películas.

Por este motivo, te preparamos una lista para que puedas disfrutar de estas legendarias producciones desde la comodidad de tu casa y compartiendo con tus seres queridos, pero antes, es importante entender las razones por las que el ‘Día Mundial de James Bond’ se celebra cada 5 de octubre.

¿Por qué se celebra el ‘Día Mundial de James Bond’?

Sucede que, el 5 de octubre del año 1962 llegó por primera vez a las pantallas una de las sagas cinematográficas más populares desde ese momento, se trata del ‘Agente 007 contra el Dr. No’, la cuál se estrenó para hacer historia, pues hasta la fecha, ha sido una de las más conocidas, obteniendo un total de 25 películas a lo largo de 61 años.

¿Cuáles son las joyas cinematográficas del Agente 007?

1. Dr. No (Agente 007 contra el Dr. No) - 1962

2. From Russia with love (Desde Rusia con amor) – 1963

3. Goldfinger (James Bond contra Goldfinger) – 1964

4. Thunderball (Operación Trueno) – 1965

5. You only live twice (Sólo se vive dos veces) – 1967

6. On Her Majesty’s secret service (007 al servicio secreto de su Majestad) – 1969

7. Diamonds are forever (Los diamantes son eternos) – 1971

8. Live and let die (Vive y deja morir) – 1973

9. The man with the golden gun (El hombre de la pistola de oro) – 1974

10. The spy who loved me (La espía que me amó) – 1977

11. Moonraker (Moonraker: 007 misión especial) - 1979

12. For your eyes only (Solo para sus ojos) – 1981

13. Octopussy (Octopussy) - 1983

14. A View to a Kill (En la mira de los asesinos) – 1985

15. The Living Daylights (007: Su nombre es peligro) – 1987

16. Licence to Kill (007: Licencia para matar) – 1989

17. GoldenEye (GoldenEye) – 1995

18. Tomorrow never dies (El mañana nunca muere) – 1997

19. The world Is not enough (El mundo no basta) – 1999

20. Die another day (Otro día para morir) – 2002

21. Casino Royale (Casino Royale) – 2006

22. Quantum of Solace (Quantum of Solace) - 2008

23. Skyfall (Operación Skyfall) – 2012

24. Spectre (007: Spectre) – 2015

25. No time to die (Sin tiempo para morir) – 2021