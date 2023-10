Alejandro Fernández recibe críticas y reclamos por tomar de más y dormirse en el escenario

Una vez más, Alejandro Fernández se encuentra en el ojo público tras quedarse dormido mientras ofrecía una de sus presentaciones, lo que inmediatamente trajo críticas por parte de los presentes e hizo que algunos de estos se fueran en medio del concierto, dejando sus asientos vacíos.

Sucede que, el pasado 3 de octubre, el hijo de Vicente Fernández hizo que muchos de sus fans se molestaran al pagar un boleto para poder asistir a una de sus presentaciones realizadas en la Arena Ciudad de México, pues la mayoría de los presentes manifestaron sentirse defraudados porque el cantante se habría presentado “borracho” y a demás también se habría quedado dormido en pleno show, por lo que no pudo dar su mejor actuación.

En el video que se presentó en ‘De primera Mano’, se puede observar al llamado ‘Potrillo’ con momentos de sueño y algunos en donde se queda inmóvil (o dormido) en cuestión de segundos sobre el escenario, motivo por el cual varios de los asistentes decidieron salir en pleno show al percatarse del estado en que se encontraba Fernández.

De esta manera, durante el programa anteriormente mencionado, se abordó la situación, destacando lo decepcionante que fue para muchos de los seguidores del cantante verlo así, por lo que su actuación no fue aprobada por estos a pesar del talento que tiene el intérprete de ‘Mátalas’, pues según se indica, no se puede defender ni justificar un espectáculo en el que el artista principal aparece bajo efectos del alcohol.

“El señor mientras cantaba había momentos en los que dormía. No es correcto y no está bien. El público pues no merece eso y más una empresa, que vean que no está cantando como esperaban pues no está padre”, dijo Lalo Carrillo, agregando además que “Lo curioso es que se quedaron al show, comienza a cantar, esperaron una hora, conforme comienza a cantar y ven que de plano no hilaba, empezaron a salirse. No eran tres personas, fueron varias butacas vacías”.