Wendy Guevara sobre su Reality Show: “Las Kardashian no lo van a Soportar”

Este 5 de octubre se llegó a las pantallas de ViX un nuevo reality show, el cual se titula ‘Wendy: Perdida, pero famosa’, en el mismo se puede observar a la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara mostrar un poco sobre su vida y el día a día de la influencer junto a sus familiares y amigos.

“Salen mis amigas, mi familia, bueno … hasta mi perro. Y de verdad es algo muy bonito porque nos vamos al barrio de donde yo nací en León, Guanajuato, un barrio muy popular de allá. Así que, desde mi origen, de pequeñita, o pequeñito porque era niño en ese entonces”, explicó, indicando además que al ver un poco de lo que sería su nuevo programa, se quedó muy sorprendida.

“Ahora vi un pedacito de un capítulo y me dije -Wow, me veo muy bien. Las Kardashian no lo van a soportar-. Nosotras, las Kardashian mexicanas, más sencillonas, eso sí, porque ellas en las mansiones y yo acá en mi casa de Texas, mana”.

Por otro lado, la famosa indicó durante la entrevista realizada por el diario Milenio, que, en medio de su popularidad, también se ha mantenido firme como miembro de la comunidad LGBT+, explicando que, a pesar de no ser un gran ejemplo, si es un “reflejo en la vida de muchas chicas trans”.

“Cuando hablo de mi vida, siendo parte de la comunidad trans, siempre hablo por mí. Pero también hay chicas trans que se reflejan en mi vida. No soy un ejemplo, pero soy un reflejo de la vida de muchas chicas trans. Y mira, va a haber gente que te va a querer meter el pie, hasta de tu propia comunidad”.

No obstante, a pesar esto, la influencer explicó que ella continúa quedándose con las buenas cosas y que en su momento le tocará quedarse sentada apoyando a las nuevas generaciones.

“Pero yo me quedó con lo bueno y sé que vienen nuevas generaciones y seré la primera que me voltee a aplaudirles. Así vamos poniendo un poco más de ayuda para que se visualice esto y las chicas que son activistas que luchan por nuestros derechos puedan seguir apoyándonos aún más. Nosotras apoyamos desde las redes sociales, desde la televisión, los medios y ellas desde otro lado y se les aplaude porque van y defienden cuando hay maltrato, cuando hay asesinatos, simplemente por ser trans y parte de la comunidad”.