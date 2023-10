Conoce a los actores que quedaron por fuera en ‘Yo soy Betty, la fea’

La emoción de volver a ver ‘Yo soy Betty, la fea’, no se puede ocultar. Es que los aficionados de la historia desean revivir de nuevo cada uno de los episodios, y por su puesto, a sus actores favoritos, ahora más maduros y con un cambio físico notorio. Lo cierto es que todo no es color de rosa, ya que algunas de las figuras de la telenovela, ya no estarán.

¿Qué actores de ‘Yo soy Betty, la fea’ no estarán en la tercera temporada?

Según algunos reportes, son cinco los personajes que se quedarán por fuera de la historia: Martha Isabel Bolaños (‘la Pupuchurra’), Paula Peña (Sofía), María Eugenia Arboleda (Mariana), Julio César Herrera (Freddy Stewart) y Ricardo Vélez (Mario Calderón).

“El cuartel de las feas quedó descuartelado”, aseguró María Fernanda Romero, en referencia al denominado grupo de amigas y cómplices de la protagonista, Beatriz Pinzón.

Los internautas manifestaron también su reacción al saber la lista de los actores que no podrán ver en esta ocasión:

“Que lástima que Daniel ni Sofía van a estar, por lo menos el papel de Mariana va a ser interpretado por otra actriz. Si llegan a mencionar a Daniel me imagino que dirán “está retirado” o “está viviendo en Europa” y quizás si esta temporada es un éxito, lo pueden convencer para participar en otra”.

“Más de la mitad de los personajes no van estar y eran los que ponían algo de toque a la novela. Los que quedan son buenos personajes pero ya no será lo mismo”.

“Soy muy fan de Daniel Valencia, era el que le daba sentido a la mitad de la historia porque por el armando y Betty falseaban las cuentas de la empresa y sin él pues la historia de la empresa se verá aburrida”, son algunas de las opiniones en YouTube.

Otros de los seguidores de la teleserie por el contrario, dejó un mensaje que dice: @jorgeariel: “Betty ya no es fea, dejen la bobada. Se llamaría, “Yo era Betty la fea”, agregó.