Christian Nodal cuenta todo lo que tuvo que pasar para enfrentar su oscuro pasado

“Veía que todo mundo avanzaba en su vida y yo estaba estancado, con más billetes, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida; no tenía una casa a donde llegar a dormir”, le dijo Nodal al Youtuber Mario Chávez en una entrevista donde pudo sacar muchos detalles a flote. Ahora el cantante es padre, tiene una familia con la trapera Cazzu, y juntos han decidido buscar paz en Argentina, justo donde tienen su nido de amor. El intérprete regional mexicano habló de cómo está actualmente su vida espiritual y todo el oscuro pasado que dejó atrás para poder lograr ser feliz.

¿Cómo es su nueva vida?

Nodal vive uno de sus mejores momentos y entre la plática donde pudo tomarse algunos tragos, y un cigarrillo, le contó al influencer que siempre le ha gustado el campo.

“Vivo en un campo donde no se cruza nadie con quién platicar”, declaró. El artista también agregó que: “Están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos. Ahí me la paso viendo películas”, contó. “Voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y vuelvo a sentirme como un humano”, expresó.

Durante la conversación el cantante de ‘De los besos que te di’, manifestó:

“Mi pareja (Cazzu) me ayudó mucho en ese proceso, yo traía una nube negra, y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea”, reconoció. “Yo ya estaba saliendo de una depresión; me sentía mal con el negocio, sentía que ya Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido”.

Nodal también relató su proceso espiritual y las reflexiones que ha hecho durante estos dos últimos años.

Al momento de la publicación, los seguidores comentaron: “Qué bien por él y que bien que reconozca a su pareja que es una mujer fuera de serie, la gente se crea estereotipos de ellos pero ella es muy inteligente y él habló en otra entrevista que ella es de ir a terapia y me imagino que influyó en él”.

“Lo que pasó es que vio el gran poder de Dios su majestuosidad a través de lo que vio en el Salar, se vio lo pequeño que es un ser humano, que las estrellas brillan con luz propia y Dios las cuida, y aun así Dios nos ama nos cuida y protege siendo tan pequeños, pero formas parte de un gran universo”, son algunas de las opiniones en YouTube.