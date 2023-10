De estrella de telenovelas a ‘millonaria’: La transformación financiera de Allisson Lozz

Han pasado 14 años desde el momento en que Allisson Lozz tomó la decisión de dejar su carrera artística, por lo que todos se sorprendieron al ver como dejaba su vida delante de cámaras a tan corta edad, sobre todo por el hecho de haber obtenido diversos papeles que la llevaron a la popularidad de forma inmediata, marcando así un importante cambio en su vida profesional.

Sin embargo, un poco después la famosa resurgió en redes sociales con un aspecto diferente y un enfoque nuevo a nivel profesional, pues además de convertirse en madre y esposa de Eliú Gutiérrez, también reveló que se encontraba formando parte de la empresa de productos de belleza, Mary Kay, en donde estuvo durante un largo periodo.

En esta nueva fase, ha destacado como una de las principales vendedoras de la marca, consolidando su posición en el mundo de los productos de belleza.

¿Allisson Lozz ahora es millonaria?

Allisson Lozz se ha caracterizado siempre por su talento para la actuación, pero sobre todo por su carisma, el cual demuestra a diario en redes sociales, en donde mantiene interacción con cada uno de sus seguidores, compartiendo su experiencia y estrategias para alcanzar niveles significativos de ventas en colaboración con una compañía de cosméticos turca.

Recientemente, la famosa que participó en telenovelas como ‘Al diablo con los guapos’ o ‘En nombre del amor’, mostró como fue su asistencia a un evento realizado en México, donde se honraron a diversas personas que lograron ventas superiores al millón de pesos y, entre los homenajeados se encontraba la retirada actriz, quien aprovechó el momento para expresar sus palabras de agradecimiento a todos los que de una u otra manera la han apoyado.

“Simplemente todo es gracias a mi Dios, a mi familia y a mi maravilloso equipo, trabajando 4 días a la semana y sin tener que pedir permiso a ningún jefe para poder tener mis prioridades en orden. No es el cheque, es la libertad de tiempo”, indicó la famosa, invitando además a todos a formar parte de este equipo.

“Todos pueden, solo tienen que estar dispuestos (…) No te compres excusas, si realmente deseas tener un trabajo digno, con libertad de horario real, ser una mamá presente, tener un negocio sin tope, poder trabajar desde tu casita ayudando a personas de todo el mundo, entonces solo dependerá de tu constancia”, comentó.

Cabe resaltar, que hace un tiempo, Lozz afirmó que ella no estaría para siempre en el medio artístico, indicando las siguientes palabras: “Yo desde niña siempre dije: ‘Yo no voy a estar aquí para siempre donde me maltratan, donde veo cómo maltratan…’. Yo desde niña dije: ‘Un día me voy a ir, un día me voy a liberar de esto’”.