Laura León, Tiago PZK y “El Topo” están listos para “Multiverso 2023”

Las estaciones más importantes de México, Exa Fm y La Mejor Fm, se unen por segundo año consecutivo para darle vida a un evento sin precedentes en la radio de nuestro país, “Colgate Multiverso 2023″ que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre en el Parque Bicentenario de la CDMX.

En 2022, se llevó a cabo la primera edición de esta fiesta musical la cual logró reunir a más de 50 mil asistentes que hicieron vibrar las presentaciones de los artistas y bandas en dos escenarios y para este 2023, no será la excepción ya que se contará con dos escenarios “Multi” y Verso”; para que el público disfrute más de siete horas de música.

En entrevista con Publimetro, Andrés Salazar “El Topo” compartió que llevan alrededor de cinco meses planeando este evento debido a las agendas de todos los artistas, “Es un evento como agradecimiento al público que siempre está al pendiente de Exa Fm y La Mejor Fm, es como decir gracias a todos por escucharnos, sin dejar de lado que es un evento totalmente familiar, lo hicimos en sábado para que puedan ir todos”, dijo, sin dejar de lado que “Multiverso 2023″ es completamente gratuito y adentro del Parque Bicentenario también venderán alimentos y bebidas para que no se pierdan ni un minuto del festival.

Andrés Salaza "El Topo". “Multiverso 2023” llega al Parque Bicentenario el próximo 14 de octubre. / Foto: Cortesía

Laura León mencionó “No hay nervios, lo que sí hay es ese profesionalismo muy grande por parte de toda la gente que que colabora para llevarles esta festividad al público, esto es un detalle para el público que escucha la radio, entonces el público no nos va a fallar para nada, al contrario, ahí van a estar para disfrutar bailar y gozar”, dijo y agregó que los temas que cantará en el evento son de la predilección del público, los que siempre le piden, al igual que los temas de sus telenovelas que han marcado a generaciones y que el público sigue coreando, “Gracias a Dios, me siento muy afortunada con esta oportunidad, que me da Exa Fm y La Mejor Fm de poder abrazar, convivir y compartir con todo el público que va a estar el día sábado 14 de octubre”.

Laura León. “Multiverso 2023” llega al Parque Bicentenario el próximo 14 de octubre. / Foto: Cortesía

En cuestión de horarios, señalaron que lleguen temprano porque hay grupos que van a empezar desde muy temprano y abran varias sorpresas, por otro lado, serán dos escenarios “Multi” y Verso”, “Vamos a tener dos escenarios y va a ser como un reloj, al terminar un artista, el siguiente ya está en el otro escenario y donde no está el artista, se colocaran la transmisión en las pantallas para que puedan disfrutar de todo el elenco.

Artistas que se presentarán en “Colgate Multiverso 2023″