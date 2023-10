Felicia Mercado recuerda cuando Juan Gabriel le intentó bajar un pretendiente

En una reciente entrevista, Felicia Mercado habló sobre su amigo Juan Gabriel, y una gran anécdota que tiene sobre él, fue la vez que intentó bajarle un pretendiente.

La conductora conoce al cantante desde era adolescente, ya que unos amigos en común los presentaron, y ahí entablaron una buena amistad, tanto así que él la llegaba a visitar en su casa en Tijuana, donde se solían llevar a cabo muchas reuniones.

Entonces, Felicia Mercado contó que una vez, cuando tenía 17 años, Juan Gabriel le coqueteó a un pretendiente que tenía en ese entonces, y reveló no le llegó a guardar rencor por eso.

¿Felicia Mercado perdonó a Juan Gabriel por bajarle el novio?

Juan Gabriel nunca escondió su sexualidad, a pesar de que llegó a tener un hijo biológico y supuestos romances con varias mujeres, para algunos siempre hubo esa duda, porque nunca expresó abiertamente que era gay o bisexual, pero inmortalizó la frase: “lo que se ve no se juzga”.

Por lo que, Felicia Mercado, siendo su amiga desde hace décadas, no dudó en compartir esta anécdota de él: “Éramos chiquitos todos, yo tenía 17 años. Son cosas normales y naturales. Claro que no me lo quitó literalmente y si se fue, fue por algo. Al contrario, hay que agradecer”.

De este modo, la también actriz dejó muy en claro que nunca le guardó rencor por haberle ‘bajado’ el novio, pues era mejor que lo hiciera en ese momento, para después no enterarse que andaba con otros hombres a escondidas y la usó como tapadera.

Pero algo que muchas personas han aplaudido de este relato de Felicia Mercado sobre Juan Gabriel, fue que no demonizó su sexualidad, a pesar de la época en la que sucedió, y lo consideró como algo natural.

Otra anécdota que compartió fue cuando se llegó a besar con el cantante, aunque no fue un beso romántico o pasional: “No fue un beso de pasión, si no que fue en una fotonovela donde nos divertimos mucho”.