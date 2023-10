“Los ataques terroristas no tienen perdón”, Ana María Lomelí se quiebra por el ataque a Israel

“Los ataques terroristas no tienen perdón”, Ana María Lomelí se solidariza con Israel

El nuevo conflicto entre Israel y el grupo militar de Hamás ha puesto a la ciudad de Gaza en un estado de emergencia tras los ataques de ambos bandos, mismos que han ocasionado la muerte de miles de pobladores y de personas de todas las nacionalidades, y en otros casos, los secuestros de familias enteras. Por lo que decenas de personalidades del mundo del entretenimiento han usado sus redes sociales para alzar la voz y solidarizarse antes estos actos atroces de violencia, entre ellos, la periodista mexicana Ana María Lomelí.

“Conozco bien Israel, tengo familia, amigos, mi corazón, mi alma, mis pensamientos, mis oraciones, están con ellos, con el pueblo de Israel en cualquier circunstancia, hoy más que nunca. No hay palabras para condenar estos atentados terroristas. Han sido secuestradas familias enteras, adultos mayores, niños, Dios quiera que suceda un milagro y estos rehenes puedan regresar a su casa, Dios quiera que exista un milagro, los atentados terroristas no tienen alma, no tienen rostro, no tienen perdón”, dijo Ana María Lomelí a través de sus redes sociales.