Daniel el Travieso: Mira como luce su protagonista a sus 37 Años

‘Daniel el Travieso’ es una película familiar que se lanzó en el año 1993 y se basó en el personaje de cómic clásico de los años 50′s. A pesar de haber transcurrido 30 años desde su estreno, esta sigue siendo una película que aparece con frecuencia en la televisión y que cada vez que se presenta suele dejar a la audiencia mirando sin parar las travesuras de este pequeño niño.

Luego de haber finalizado esta película, el joven actor continuó su exitosa carrera, participando en otras producciones como ‘Spy Hard’, ‘Rushmore’, ‘Gattaca’, entre otros; demostrando así el gran potencial que tenía, más allá de ser una estrella infantil.

Asimismo, se tiene que el joven también hizo apariciones en episodios de series como ‘ER’, ‘Close to Home’ y ‘CSI: Miami’. Sin embargo, cuando llegó a la adultez, su carrera en Hollywood pareció detenerse.

La última película en la que participó Mason Gamble fue en 2011, la cual lleva por título ‘Golf in the Kingdom’, aunque la receptividad que tuvo no fue la esperada, desde ese entonces el actor decidió dar un paso atrás en su carrera y enfocarse en sus estudios universitarios. En ese mismo año, mencionó en una entrevista que se dedicaría a la biología marina.

“Estoy tratando de graduarme. Me estoy especializando en Biología Marina. Siempre amaré la actuación, para mí es un trabajo como cualquier otro. Estudiar Biología Marina y continuar con mi educación es algo que siempre me ha apasionado. Desarrollar tu mente y tus habilidades para tener un pensamiento crítico es muy importante. Como actor, tu mente es una de las herramientas más importantes”, señaló.

En la actualidad, Mason Gamble tiene 37 años y trabaja como científico ambiental junto a su esposa Sara. Su vida personal se mantiene en gran parte privada, ya que la pareja prefiere mantener su relación fuera del ojo público. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, se puede obtener una pequeña tener de su trabajo como biólogo.