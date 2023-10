Kuno Becker: El misterioso padecimiento del actor que aún no tiene diagnóstico definido

Kuno Becker, famoso por su participación en telenovelas mexicanas y la trilogía cinematográfica ‘¡Gol!’, enfrenta un desafío constante en su vida. Y es que, a pesar de su exitosa carrera en la actuación, lidia con una condición de salud que aún no ha recibido un diagnóstico preciso, y su único alivio es un medicamento que aminora sus síntomas.

Sucede que, este reconocido actor reveló que sufre de migrañas a diario, una afección que ha estado presente desde su juventud, por lo que, en esta oportunidad, durante una entrevista con Yordi Rosado, explicó un poco las ventajas y desventajas de tener este punzante dolor continuamente.

Según sus propias palabras, esta situación le ha servido como una motivación para moderar su consumo de alcohol, agregando además que, para controlar sus migrañas diarias recurre a un medicamento conocido como Relpax, cuyo ingrediente activo es el eletriptán, indicando que afortunadamente este medicamento no es adictivo ni tiene efectos secundarios graves, lo que le permite mantener su condición bajo control.

“Gracias a Dios, no es adictiva ni te vuelve loco, si no, ya estaría hasta el ‘queque’ de Relpax”.

Sin embargo, Becker reconoce que se ha mantenido en una búsqueda incansable para obtener un diagnóstico más preciso que explique las causas subyacentes de sus migrañas crónicas. “Me he checado con casi 30 neurólogos, por ahí”, señala. “Generalmente, se me quita, pero si tomó mucho alcohol, más de dos (copas), good bye, güey, me explota la jet* (cara)”, revela.

Hasta la fecha, su lucha diaria contra las migrañas sigue siendo un enigma sin resolver, por lo que Kuno continúa buscando respuestas y soluciones para su condición, mientras persevera en su carrera artística y comparte su experiencia en la esperanza de ayudar a otros que enfrentan desafíos similares.