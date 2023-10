Lucerito Mijares revela la sorprendente razón de su cambio de opinión sobre Peso Pluma

Lucerito Mijares, la hija de los famosos cantantes Lucero y Mijares, había admitido recientemente que uno de sus ‘crush’ en la industria musical era Peso Pluma, pues según lo comentado por ella misma, se había quedado impresionada por la energía y entrega que el cantante mostraba en sus conciertos, así como por su trato hacia sus seguidores.

Sin embargo, en un giro sorprendente, Lucerito ha revelado que esa atracción desapareció debido a una decepción que el cantante de corridos tumbados le causó recientemente.

Le puede interesar: Lucerito Mijares cambia de look para su debut en el teatro con la obra “El mago”

¿Por qué Lucerito se “decepcionó” de Peso Pluma?

Durante una entrevista en el programa Anetteando, la joven confesó su atracción inicial por el cantante, sobre todo por la manera en que este trata a sus fans sin ningún tipo de discriminación y con mucho cariño, manifestando además no ser fan del reguetón, género en el que Peso Pluma está empezado a incursionar.

En lo personal, a mí no me gusta el reguetón”, indica. “Está padrísimo porque son muy jóvenes. Creo que Peso Pluma tiene 20 años. Vi un video donde recibía a un fan que tenía, creo, parálisis cerebral... ¡híjole! No, no... quiero que se case conmigo, lo amé; lo amé, lo amé”.

No obstante, esa atracción que en su momento reveló, ahora se convirtió en decepción luego de que se dijera que el mexicano tuviera un trato despectivo con los periodistas en un reciente evento, esto según lo comentado por una reportera que se encontraba presente, lo que desilusionó profundamente a Lucerito. La joven expresó su decepción al conocer este comportamiento y afirmó que su opinión sobre Peso Pluma había cambiado drásticamente.

“Y eso que a nosotros nos trata de la fregada”, dijo la reportera, lo que hizo sorprender a la joven: “¿Cómo creen? Ay, no, ya entonces no (me gusta)”, confesó la cantante. “Es que su físico no tanto, pero su personalidad... Digo, ahorita ya que me dijeron esto, me desilusionó”, afirmó, dejando en claro que la personalidad y el trato que ofrezca una persona hacia los demás son los aspectos fundamentales que se perciben de un artista.