Michael Bublé confesó que Luis Miguel tiene un mejor show

Michael Bublé inició su gira el pasado 4 de octubre en Monterrey, luego visitó Puebla. Este lunes por la noche, llegó al Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

El cantante canadiense abarrotó el inmueble, en lo que fue la penúltima parada de su tour en el país, que finalizará este 12 y 13 de octubre en la Arena CDMX.

La silueta de Bublé apareció sobre un gran telón en medio del escenario para iniciar el conteo del arranque de su concierto ante los tapatíos tras esa introducción, la tela cayó al suelo para escuchar al artista interpretar Feeling good.

Michael Bublé hizo su penúltima parada de su gira mexicana en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

“¿Qué pasó Guadalajara?”, fue el primer saludo en español e iniciar el cántico de “Olé, olé... Bublé, Bublé”

Con bailes provocativos y mucho humor durante la velada musical, el artista tuvo una interacción cercana con la gente.

“No estoy acostumbrado a presentarme en teatros, sino estadios. No es normal para mí y la banda tener un show en el teatro, es un hermoso, pero es pequeño. Me gusta y me encanta, porque el teatro es súper íntimo, donde puedo tocar y tomar, pero es posible tocar su culito”, compartió ante las risas y aplausos de la gente.

Una orquesta y sus coristas fueron el marco perfecto para la voz y la personalidad de Michael Bublé, quien mostró sus habilidades como un showman, durante una hora 40 minutos de show.

“Quieren ver un buen show, vamos a Luis Miguel, ese es muy buen show, pero esto no es un concierto, sino una fiesta con mi familia. ¿Están listos?”, para luego recordar el gay pride y pedir al público que moviera los brazos a ritmo de YMCA , una referencia al distrito neoyorkino de Greenwich Village, zona clave para el movimiento de liberación homosexual.

Michael Bublé reveló que Luis Miguel tiene un mejor show

Interrupción del concierto

Recién comenzaba el concierto y era el tercer tema Love, cuando comenzó a escucharse una fuerte interferencia ambiental.

“Basta, basta, stop... ¡Bull shit!”, ante algunas rechiflas de los asistentes. La experiencia de Bublé salió al flote para tomar el micrófono y decir: “no puedo cantar cualquier música, lo siento”.

“¿Qué hacemos?”, luego preguntó quién cantaba entre el público y bajó del escenario para acercarse a un hombre sentando en las primeras filas, le dio el micro y cantó Guadalajara para sorprender al canadiense.

De ahí en adelante siguió el concierto para demostrar porque está considerado como un auténtico crooner moderno, capaz de cantar canciones pop y baladas de su autoría, al igual que standards o temas navideños. Ya lleva 20 años en la cima, sumando fans de nuevas generaciones y repitiendo hitos como llegar al #1 de los ranking, tal como acaba de lograr con Higher, su nuevo disco.

Así fue el setlist

Con 18 temas y un popurrí de Elvis Presley, el popular artista dejó buen sabor en la boca de los tapatíos.