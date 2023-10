Michelle Salas no invitó a su boda a más de un familiar, aparte de su tía, Alejandra Guzmán

Cada vez está más cerca la boda de Michelle Salas y desde que se anunció su compromiso, se ha especulado mucho sobre quienes serían o no invitados a la boda, entre ellas, Alejandra Guzmán.

La familia de Silvia Pinal no se encuentra muy unida, esto ha quedado en evidencia con los últimos conflictos familiares que se han hecho público, y con la boda de la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel queda más que confirmada la desunión familiar.

#Espectáculos | Se ha anunciado la fecha de la boda de Michelle Salas, y ha surgido la especulación de si Luis Miguel asistirá, al parecer la misma Michelle le entregó la invitación a su boda durante uno de los conciertos del "El Sol". pic.twitter.com/PUDsi7ugzc — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) October 3, 2023

La matriarca de la familia no asistirá a la boda debido a que no se encuentra en condiciones para viajar, y la propia Alejandra Guzmán anunció que no fue invitada a la boda y cree que puede deberse a que no se lleva muy bien con su hermana Sylvia Pasquel.

¿Qué otros familiares no están invitados a la boda de Michelle Salas?

Además de la ausencia de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán, se ha sabido que tampoco asistirá Luis Enrique Guzmán, a quien Sylvia Pasquel no tiene en muy alta estima de acuerdo a los audios que se filtraron hace un tiempo.

Michelle Salas revela algunos detalles de su boda con Danilo Diaz 😱https://t.co/oh2KfNsupc pic.twitter.com/5K5tx9KTi0 — QueTalmagazine (@QueTalmagazine) October 4, 2023

Tampoco fue invitada a la boda de Michelle Salas, la hija de la cantante, Frida Sofía, pues desde hace un tiempo es conocida la enemistad que tienen ambas, pues ninguna parece tener que decir nada bueno de la otra.

Asimismo, Rocío Banquells hace un tiempo compartió que no fue invitada a la boda de su sobrina, aunque no la culpa, pues la familia Banquells no ha estado muy unida, y según sus declaraciones, es mejor tenerlos apartados.

Luis Enrique Guzmán niega agresión de Frida Sofía contra Alejandra Guzmán > https://t.co/i3jxD6HT1G pic.twitter.com/7qzlkZDtYJ — paralosdeapie.com.mx (@paralosdeapie1) May 20, 2021

“Realmente los Banquells no hemos convivido lo suficiente para que ella nos sienta cercanos a ella. Bastante carga tiene con el papá, con la mamá, con todo para que encima le caiga toda la familia Banquells. Desde lejitos desearle todo lo mejor, muchísimas bendiciones y que Dios quiera sea una unión para siempre”, expresó Rocío Banquells.