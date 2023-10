Entérate; ¿Cuál fue el reconocimiento que recibió Raphy Pina en la cárcel?

Cumplir su condena no ha sido fácil, pero por ahora sigue aprendiendo y obteniendo logros desde la cárcel de Carolina del Norte. ¿De quién hablamos?, del productor musical Raphy Pina quien aun estando encerrado, alcanzó el mejor puntaje en sus clases de inglés. La pareja de Natti Natasha aprobó la Prueba Nacional de Certificación Oficial de Inglés como Segundo Idioma.

Su familia no podía faltar en la celebración de esta meta y desde sus redes sociales compartió su alegría con la hija que tiene en común con la cantante.

Con una fotografía de su pequeña ‘Vida Isabelle’ quien cargaba el diploma de Pina, se puede visualizar el mensaje donde el puertorriqueño se puso en el lugar de su hija y expresó su orgullo por el logro de su papá.

“Acabo de ver a pa’ y me dio esto. ¿Saben lo que significa? Que cuando regrese a casa vamos a ver dibujos animados en inglés. Felicítenlo que sacó la nota más alta del curso. Te amamos, pa’”, escribió Raphy.

Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes a Rafael, verdadero nombre del famoso representante de artistas.

“Ya no será dime dime dime, será tell me. Felicidades por el logro”, “Mis felicitaciones!!!! Siempre apostando a más aún en los peores momentos”, “Felicidades!!!! Así mismo usa ese tiempo para salir mucho más intelectual e inteligente”.

“Pero dile al profesor que mejore el spelling porque te dejaron August sin T... Felicidades”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

El dueño de Pina Records se encuentra recluido desde el año 2022, cuando fue declarado culpable por posesión ilegal de armas de fuego y sentenciado a 41 meses de prisión y tres años de libertad vigilada en Puerto Rico. Hasta ahora, ha cumplido 17 meses de su condena.