Thalía presume cuerpazo en bikini, pero es destrozada en redes por abusar de los filtros: “No tiene ombligo”

Thalía causó impacto a través de las redes sociales luego de compartir en Instagram unas postales posando en un diminuto bikini, dejando en claro que a sus 52 años luce más escultural que nunca, demostrando que la edad es solamente un número.

Sin embargo, pese a recibir numerosos elogios de sus fans, la mexicana también recibió algunas críticas, asegurando que había abusado de los filtros.

Las fotos de Thalía en bikini que generaron revuelo en redes

La cantante se lució en un micro bikini negro adornado con cristales de diferentes formas y una toalla enrollada en la cabeza, luciendo su famosa cintura de avispa.

En las imágenes aparece sonriente, con un café en su mano y con lentes de sol, viéndose radiante y juvenil. “Guapa”, “bella”, “guapísima” y “brutalmente hermosa”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, pese a la gran cantidad de elogios que recibió, algunos usuarios criticaron a la mexicana por sus fotos.

“Dios mío tanto filtro que le desapareció el ombligo”, “Y Thalía no tiene ombligo. No se lo veo” y “tiene tanto brillo del photoshop que casi me deja ciega”, fueron algunas de las reacciones.