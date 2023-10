Cher se reconcilió con Alexander Edwards a pesar de las críticas

La cantante Cher sigue dejando sorprendidos a sus seguidores por sostener una relación amorosa con un hombre menor que ella. Alexander Edwards llegó a la vida de la estrella en el año 2022 y desde entonces las críticas son cada vez más consecutivas, ya que se llevan 40 años de diferencia en edad. “El amor no sabe matemáticas”, dijo la mujer en defensa de su noviazgo. La intérprete de ‘Believe’, no se deja de sus detractores y de quienes quieren humillarla por estar al lado de alguien que la hace feliz.

“No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie”, agregó en Twitter.

A través del medio de comunicación Excélsior, se confirmó que la pareja está de nuevo sosteniendo amores y la famosa lo comparte sin importar el qué dirán. Los internautas expusieron:

“Ella se ve tan feliz con AE. ¡Estoy feliz de que haya encontrado el amor”, “Me encanta que su novio sea 40 años más joven. ¡Cher ES MI HÉROE(ine)”, “Tengo esperanza porque sigue siendo hermosa con un joven negro genial Reina destacada gran cantante actriz”, son algunos mensajes en Instagram.

En una reciente publicación, la celebridad reseñó: “De camino a estrenar mi primera canción de mi nuevo álbum por primera vez en la fiesta de lanzamiento de #RabanneHM @hm esta noche. La semana de la moda de París se encuentra con Cher Christmas. ¡Aquí vamos!”, escribió la artista. A pesar de que no hizo una mención especial a su novio, se entendió que él era su acompañante y juntos van de la mano a cumplir sus sueños de pareja. La polémica de la diferencia de edades no se detiene, y para Cher no hay impedimentos que valgan para darse una nueva oportunidad con Alexander.

