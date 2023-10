Ana Brenda calma los rumores y explica por qué apareció sin su anillo de compromisos

Ana Brenda apareció en un par de posteos de sus redes sociales con la mano limpia, es decir, si su lujoso anillo de compromisos. La situación provocó una alerta entre sus seguidores, quienes se preocuparon y especularon sobre una cancelación de su boda con Zacarías Melhem.

La pareja anunció su compromiso en junio de este mismo 2023. La empresaria y actriz estadounidense (de origen mexicano) publicó en sus redes sociales la noticia.

Sin embargo, el hecho de que no haya fecha para la boda y todavía no se diga nada de los planes, se combinaron para que se haya especulado sobre una cancelación, cuando apareció sin el anillo en el dedo anular de la mano izquierda.

Los comentarios en las redes hicieron que la misma Ana Brenda saliera a calmar a sus fans, para aclarar que todo está de maravilla con Zacarías.

“No, no lo traigo. Ahorita estoy trabajando, no se me vaya a perder, ¿para qué?”, dijo Ana Brenda Contreras en un comentario. De hecho, aprovecha para contar como van los planes de la boda, todavía sin aclarar cuándo será la ceremonia.

“Claro, sí, sí. Todo bien, todo bien. Esa es una parte de mi vida también muy bonita. Pero todo bien, estoy contenta, así es”, mencionó, según reseña la revista Quien.

En una entrevista exclusiva de la revista citada, Ana Brenda contó detalles sobre su pareja, después de anunciar su compromiso en junio.

“Es muy tímido, no es figura pública ni está relacionado con este medio, pero no tengo más que flores para echarle porque es la persona más relajada. Sí, tiene su lado norteño, pero entiende mi chamba. Además es el mejor Instagram husband del universo, se la vive tomándome fotos, le encanta saber de las alfombras rojas y me siento súper apoyada en ese aspecto”, dijo la actriz de 36 años.