Banda Coldplay y su exmánager Dave Holmes, se demandaron mutuamente

Luego de trabajar juntos desde 2005 a 2022, Coldplay se enfrenta a su exmánager, Dave Holmes. La razón principal del conflicto legal la hizo el que fue representante de la banda, quien interpuso una demanda el pasado mes de agosto por 10 millones de libras (algo más de 12 millones de dólares) en concepto de comisiones impagadas.

Al ver el primer accionar de Dave, los cantantes también decidieron contrademandar por 17 millones de dólares por daños y perjuicios, con el argumento de que el agente permitió que los costos de su gira se dispararan, entre otras cosas.

Según la BBC, si las demandas hechas por ambas partes no prosperan, pues tendrán que ir a juicio. Cada uno de los supuestos afectados tiene sus motivos para dar este paso legal que nadie imaginó pudiera ocurrir.

Dave solicita que le paguen las comisiones correspondientes a dos álbumes aún inéditos que él ayudó a organizar antes de que no le renovaran el contrato el año pasado. Mientras que los integrantes de la agrupación musical, encabezada por Chris Martin dejaron a cargo a sus abogados del caso y aseguran que se le pagó a Holmes un anticipo de 35 millones de libras (42 millones de dólares) por su décimo álbum y de 30 millones de libras (36 millones de dólares) por los álbumes 11 y 12.

Este tema lleva algún tiempo tratando de aclararse, ya que el exagente de Coldplay asegura que la banda le debe. Según el medio de comunicación mencionado, Holmes no supo manejar a nivel financiero que tenía bajo su responsabilidad.

El grupo sostiene que esa deuda pudo haber socavado la capacidad de Holmes de negociar términos favorables para su actual gira Music of The Spheres, y le acusan de no haber supervisado bien los costes y el presupuesto del tour, comprando material innecesario o inutilizable.

