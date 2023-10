Jawy Méndez presiona a conductor de ‘Hoy’ para que confiese su orientación sexual, redes sociales se van en su contra

El programa de televisión ‘Hotel VIP’, que aborda temas controvertidos sobre la vida y opiniones de celebridades, ha generado severas críticas hacia Jawy Méndez. Esto se debe a un incidente en el que se le acusa de presionar a un presentador para que revele públicamente su orientación sexual.

Le puede interesar: VIDEO: Jawy, ex integrante de Acapulco Shore, recibe una paliza en su debut en la MMA

Sucede que, en un video que recorre las rede sociales, se muestra este tenso momento en el que el influencer insta a su compañero a sincerarse ante las cámaras, lo cual no fue bien recibido por la audiencia.

A raíz de esta situación, el ex integrante de Acapulco Shore, se ha enfrentado a la cancelación por parte de colectivos y miembros de la comunidad LGBT+. Esto se debe a la insistencia de Méndez y las posibles heridas emocionales causadas al conductor del programa matutino ‘Hoy’, Fer Sagreeb.

Durante la noche de nominaciones, Jawy Méndez generó controversia tanto entre los participantes del reality como en la audiencia del programa, ya que muchos aseguran que él presionó a Fer para que este revelara su orientación sexual.

Méndez basó sus argumentos en la falta de confianza que percibía en Fer, además de la incomodidad que aparentemente experimentaba al no mostrar su auténtica personalidad, lo que afectaba su conexión con el resto del equipo.

No obstante, esta intervención no fue bien recibida por nadie, y solo se manifestó apoyo al presentador, que se notó perturbado por los comentarios de Méndez y expresó su confusión sobre el propósito de todo esto.

“Para cubrir que te estoy votando, no te lo digo por ahí, te lo digo porque soy una persona que percibe mucho eso, y yo sé que hay algo que tú sabes de que algo. Hay algo que lo está frenando, algo que lo contiene, no está fluyendo como él puede hacerlo”.

Después de ser cuestionado sobre este asunto, Sagreeb no pudo soportar la intensa presión a la que fue sometido y finalmente rompió en llanto, en respuesta a los señalamientos de su compañero, quien aparentemente buscaba que confesara aspectos personales.

“A pesar de que es una situación que muchísimas personas tienen, en mi caso, he tenido la fortuna y el amor de estar rodeado de una familia que me apoya perfectamente. Pero también es una realidad que en muchas ocasiones México, y en general América Latina, no está preparado para este tipo de cosas… Muchas personas han perdido sus trabajos por esto; simplemente es salir al mundo y decir ‘¿qué crees? Soy gay’”.

El conductor de televisión se encontró emocionalmente abatido, lo que llevó a que sus compañeros del programa se acercaran para brindarle su respaldo. En un intento por recuperarse, tuvo que retirarse detrás de las cámaras para expresar su tristeza, lo que intensificó la incomodidad en el ambiente. Jawy Méndez optó por mantenerse en silencio durante este embarazoso episodio.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales no pudieron evitar emitir su opinión al respecto:

“Nadie tiene derecho a empujarte a decir algo que no quieres o que aún no estás preparado para hacerlo”.

“Este es el man que supuestamente tiene la calidad moral para decirle a alguien que salga del closet. Y vendrán tiempos peores”.

“Aprende primero a respetar a los seres humanos en su integridad y sus decisiones, después de lo ruin y bajo que fuiste, ¿quién te cree tu falsa empatía?”.