‘¿Quién es la Máscara?’ regresa lleno de misterio, intriga y muchas risas

‘¿Quién es la Máscara?’, el show más enigmático de la televisión mexicana regresa en su quinta temporada el próximo domingo 15 de octubre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, con un nuevo escenario de 360 grados, algo que nunca se ha visto en el programa. Esta temporada estará llena de misterio y muchas risas, y será conducido por Omar Chaparro y Marisol González como co-conductora, quienes prometen que será la mejor temporada de todas. En el caso de los investigadores tenemos a Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y a Martha Higareda, quien hace su debut en ‘¿Quién es la Máscara?’ donde 19 participantes, se enfrentarán para llevarse el tan anhelado trofeo. Asimismo, la creadora de contenido Wendy Guevara tendrá una participación especial.

En conferencia de prensa, el cantante y actor mexicano Carlos Rivera compartió que está nueva temporada será una de las más emocionantes debido a que le resultó mucho más difícil adivinar a las celebridades que se encontraban detrás de las máscaras, “En esta temporada me sentí en aprietos porque me costó mucho trabajo descifrar a los enmascarados y la sorpresa que nos vamos a llevar todos es que tanto nosotros los investigadores como los televidentes, van a hacer quinielas y van a perder todos porque en esta ocasión si está muy difícil, lo que hace a esta temporada más emocionante es ese hagazajo de venir a trabajar con todos mis compañeros”.

Martha Higareda quien se une a esta nueva temporada señalo que durante varios años, el productor Miguel Ángel Fox trato de convencerla para que se uniera al proyecto, sin embargo, debido a varios proyectos en su agendo no podría hacerlo hasta ahora, “Lo que más me gustó de integrarme a ‘¿Quién es la Máscara?’ fue ese ambiente que se vive cuando estamos tanto delante como detrás del escenario que se ha generado entre nosotros, en verdad van a notar lo divertido que la pasamos y es una temporada muy sorpresiva y sobretodo para mi que es la primera vez, van a reír mucho”, compartió la nueva investigadora.

En el caso de la personalidad del internet, Juanpa Zurita, quien es el investigador más joven dentro del programa, mencionó que aunque existan varias diferencias generacionales, la química que tienen entre todas y lo que aporta cada uno al programa es lo que lo hace exitoso, ”La verdad es qué hay varias diferencias que separan esta quinta temporada de las otras, ya hay una amistad entre todos la cual también se puede ver reflejada en los personajes y el segundo diferenciador, es que está ha sido la más difícil de adivinar, ya no está tan fácil y eso lo hace más interesante, hasta nosotros nos llevamos varias sorpresas”.

Yuri por su parte agregó que también el éxito de ‘¿Quién es la Máscara?’ se lo debe a que es un programa cien por ciento familiar, “es a favor de la familia, no tenemos que caer en lo vulgar”, agregó que siempre es un placer formar parte de este proyecto.

Ya estamos en la conferencia de prensa ¡y por sorpresas no paramos! 😎🎭



Acompáñanos en nuestras cuentas oficiales de Facebook y YouTube 🌐

➡️ https://t.co/2W5j6KtiBN pic.twitter.com/edXy69ZqqS — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 12, 2023

Junto a esto, la co-conductora Marisol González recalcó que está muy agradecida de trabajar en un proyecto el cual también sus hijas puedan disfrutar, “Es un programa totalmente familiar y yo que estoy en el backstage trato de imprimir todas las emociones de los personajes y mi parte como investigadora de clóset también es llevarles pistas a los investigadores y me gusta esa parte de darles pistas y que tengan más dinámicas y es lo que les estaré llevando cada domingo”, compartió entre risas.

Por último, el conductor Omar Chaparro señaló que gracias a este programa se siente en esa etapa de gratitud y abraza cada proyecto que la vida le ofrece ofrezca la vida, “El cerebro no está diseño para saber cómo es el futuro, ese es trabajo de Dios, me siento agradecido y feliz, y ‘¿Quién es la Máscara?’ sin duda, me llena el alma”, finalizó.