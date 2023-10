Taylor Swift hace importante anuncio previo al estreno de su película

Taylor Swift es una de las artistas más populares a nivel mundial, en especial después de arrancar con su gira ‘The Eras Tour’, la cual integra la mayor parte de sus lanzamientos discográficos, pero eso no es todo, ya que la cantante estadounidense estrenará una película que mostrará lo mejor de su espectáculo.

Taylor Swift puso una pausa a las fechas internacionales de ‘The Eras Tour’, pero no se ausentará por completo por el lanzamiento de la película de su gira en todas las salas de cines en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, antes del estreno hizo un importante anuncio a sus seguidores.

Taylor Swift hace importante anuncio

Este miércoles 11 de octubre se llevará a cabo la premiere de la cinta ‘The Eras Tour’ en el centro comercial ‘The Grove’, ubicado en Los Ángeles, por lo cual a través de Instagram la intérprete de “All too Well” publicó una fotografía antes de llegar al evento, revelando las nuevas fechas que se abrirán como parte de la demanda de sus fanáticos.

“Realmente no puedo entender esto pero... Mira lo que realmente me hiciste hacer: ¡Debido a una demanda sin precedentes, estamos abriendo las exhibiciones de acceso anticipado de la película del concierto de The Eras Tour el jueves en América y Canadá! También estamos añadiendo horarios adicionales el viernes y durante todo el fin de semana. Todos los boletos estarán disponibles mañana a las 10 a. m. Y se estará mostrando a partir del viernes en 90 países de todo el mundo. No puedo agradecerles lo suficiente por querer ver esta película que captura tan vívidamente mi aventura favorita de la que he participado: The Eras Tour. Y la mejor parte es que es una aventura en la que todavía estamos juntos. Entrando en el coche ahora”, escribió la artista.

El éxito de la gira y película de Taylor Swift es evidente, en especial después de confirmarse que se convirtió en una de las más taquilleras al recaudar aproximadamente 100 millones de dólares, superando el estreno de “Barbie” y “Spiderman: No Way Home”.

Taylor Swift en la premiere de ‘The Eras Tour’

Antes de la proyección de la cinta, Taylor Swift llegó al centro comercial de Los Ángeles en compañía de su madre y su equipo de trabajo, posteriormente desfiló por la alfombra roja, posando frente a las cámaras con un vestido azul del diseñador Óscar de la Renta.