Cartoon Network lanza conmovedor anuncio que conecta diferentes generaciones

Cartoon Network siempre ha sido reconocido por brindar contenido de calidad a su audiencia, pues programas como ‘El Laboratorio de Dexter’, ‘Las Chicas Superpoderosas’, ‘Los Supersónicos’, ‘Los Picapiedra’, ‘Hora de Aventura’, ‘Vaca y Pollito’, entre otros, son algunos de los que marcaron la infancia de muchos espectadores, aunque con el paso del tiempo esto ha cambiado.

Y es que, siempre ha existido un debate en torno a si la versión anterior de la cadena televisiva fue superior a la actual, generando controversias y consenso entre los seguidores que creen que los días dorados del canal han quedado atrás.

Sin embargo, a pesar de que algunos pensaban que estos comentarios no han llegado a los oídos del canal, al parecer no es así, ya que recientemente se lanzó un anuncio publicitario que reúne a más de tres generaciones a través de la nostalgia por las caricaturas.

Abro hilo para ver cuántas referencias pudieron encontrar 👀 pic.twitter.com/EZEaASd8g1 — Cartoon Network LA (@CartoonLA) October 9, 2023

¿Qué se muestra en el comercial?

En primera instancia se logra ver a una niña con su Ipad viendo Cartoon Network, mientras un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad rememora las series animadas que disfrutó en su infancia, entre las que mencionó: ‘Coraje, el Perro Cobarde’ y ‘Las Chicas Superpoderosas’, es ahí cuando la pequeña también afirma haber visto esta última caricatura, mostrando la nueva y vieja versión al lado de cada uno.

Pero la conexión no termina ahí, pues un hombre de más o menos 40 años de edad revive los clásicos del canal, como ‘Los Autos Locos’ y ‘Los Supersónicos’, es ahí cuando se abre paso a que cada uno de los presentes recuerde las animaciones favoritas según su época, aunque el primer hombre se pone de pie para pronunciar un mensaje emotivo:

“Esto no es una competencia. Al final no creen que... solo tal vez ¿cada una de las versiones de Cartoon Network es la mejor a su manera?”, indica, mientras todos escuchan, pero difieren de lo comentado.

Arreglemos esto de una vez por todas: ¿Qué generación creció con la mejor era de Cartoon Network y por qué? #ElMejorCartoon es tu Cartoon, ¡encuentra el tuyo en #HBOMax! pic.twitter.com/oQEvZzTMPZ — Cartoon Network LA (@CartoonLA) October 9, 2023

No obstante, ahí no se detiene el comercial, ya que luego de presentar su logo, aparece un señor acostado en una silla de odontología diciendo: “No lo entiendo. Yo prefiero Nick”, es ahí cuando entra Bugs Bunny y le responde: “Entonces, tengo noticias desfavorables para ti, amigo”, lo que crea aún más controversia, ya que para nadie es un secreto que entre Nickelodeon y Cartoon Network ha existido siempre una especie de competencia.