La vez que la agrupación ‘Auryn’ acusó a Paulina Rubio de plagio

‘La Chica Dorada’ más querida de México se vio relacionada en algunos conflictos legales donde fue acusada de plagio por la agrupación ‘Auryn’.

Paulina Rubio, en el año 2020 sacó ‘Ya no me engañas’ y el tema revolucionó la prensa azteca y más allá de las fronteras del país. Los seguidores de la banda musical española aseguraban que la canción, era un plagio de ‘El niño frente a mí' que en una oportunidad pudieron sacar al mercado, pero no tuvo tanto éxito.

En ese momento los integrantes de la agrupación decidieron manifestarse a través de las redes sociales y dar a conocer lo que la cantante de ‘Ni una sola palabra’, ‘El último adiós’, y ‘Con todos menos conmigo’, había hecho. Los seguidores comenzaron a reaccionar en contra de la artista, sin embargo ella no tomó cartas en el asunto.

Hubo otros de los internautas en el momento que consideraron que el sencillo fue ideal para que pudiera tener más proyección mundial a través de la voz de Paulina.

“Letra impecable, arreglos magníficos, la voz de Paulina adecuada y puntual para está gran canción... Mala época para la buena música”.

“Pau siempre hace buenas canciones pero la gente ya no aprecia tanto este género, ella siempre digna en seguir porque es la reina del pop y siempre la será”.

“Me inspira para seguir adelante y renunciar a eso que me destroza silenciosamente, gracias @paulinarubio por siempre ser tan propositiva a diferencia de muchas”, agregaron.

En medio de la polémica, se conoció que la mexicana tuvo los permisos correspondientes para cantar la canción, pero ‘Auryn’ no lo confirmó.

“Me quedo con la versión de Paulina”

En medio del conflicto, algunos seguidores en YouTube expresaron:

“Paulina Rrubio está reviviendo este hit durmiente ya que creo nadie recordaba a Auryn”, “La canción es muy buena la letra es muy estilo de Paulina pero en esta versión le falta esa garra que le pone Paulina”, “Me quedo con la versión de Pau”, expresaron.