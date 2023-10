“Ni idea de quiénes eran”, Britney Spears ignora a Maluma y J Balvin

Este jueves las redes estallaron al ver una foto de Britney Spears con J Balvin y Maluma, mientras cenaban en un restaurante.

Los cantantes colombianos presumieron la foto con la famosa “diva del pop” en la que ella está abrazando a J Balvin, mientras Maluma tiene cara seria, y parece quedar por fuera de la foto, todo fríamente calculado y planeado, pues bromearon en redes.

Maluma compartió la foto y escribió “Quien así como yo en el amor? @jbalvin @britneyspears 😂😂😂”, mientras que J Balvin publicó la misma imagen y dijo “Colmillo ya afuera!! 🩸🦷 @britneyspears ya la aprobó y @maluma nuevamente mal en el amor 🤣”.

Aunque los rumores apuntaban a que los famosos habían contactado a Britney y habían planeado cenar juntos, la cantante recientemente dejó claro que ni los conocía.

Britney Spears “humilla” a J Balvin y Maluma y asegura que no sabe quiénes son

A través de sus redes, Britney Spears compartió varias fotos y videos de su viaje a Nueva York, donde se encuentra por el lanzamiento de su libro “La mujer que soy”.

Aunque en las imágenes había otra foto con los cantantes colombianos, la famosa dejó claro que no sabía quiénes eran.

“Viaje rápido a Nueva York… No tenía idea de quiénes eran estos chicos en este restaurante. 🙄🙄🙄😂😂😂😉😉😉 !!!” , escribió la intérprete de ‘Toxic’.

Aunque muchos lo tomaron como una humillación de Britney a los cantantes, otros aseguran que fue una forma de bromear, ya que las poses de la cantante con Balvin y Maluma eran de confianza, y quizás no los conocía antes, pero al momento de comer con ellos ya supo quiénes eran.

“Ella no sabe ni quién es ella así que qué pueden esperar”, “ay por favor se ve que lo dice en chiste, no ven las caritas que pone”, “la gente se toma todo a pecho, solo está bromeando”, “que de mal gusto que salga a decir que no los conoce”, “pero que tal esta Britney humillando a Balvin y Maluma, ya quisiera ella hacer una colaboración con ellos”, y “no le veo la gracia que después de tomarse fotos diga que no los conoce, solo quiere hacerlos quedar mal”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Algunos medios aseguran que los famosos se encontraron por casualidad en el restaurante y los colombianos no perdieron la oportunidad de invitar a Britney a su mesa, se presentaron y hubo una gran química.