A Georgina Rodríguez la criticaron en redes sociales por abusar de Photoshop

Las redes sociales estuvieron a explotar al ver la más reciente fotografía de Georgina Rodríguez, esposa del futbolista Portugués Cristiano Ronaldo. La modelo fue imagen de la portada de la revista Vogue Portugal. A través de su feed de Instagram, la mujer publicó una fotografía donde no se deja ver su exuberante figura y sus curvas desaparecieron, lo que llevó a más de uno a dejar críticas por el uso notorio de programas de edición. Los internautas manifestaron un cambio total es su aspecto físico.

La controversial imagen muestra a otra Georgina Rodríguez, ya que su figura no es para nada a la de la instantánea. La esposa del futbolista salió con un maquillaje natural, su largo cabello suelto, una chaqueta y un pantalón de jeans, mientras sostenía en sus manos un recipiente de detergente junto a una lavadora. De inmediato los comentarios comenzaron a llenar la publicación de la también empresaria.

“Se han pasado un poco con los filtros jii”, “Te pasó lo mismo que a Karol G? porque esa no eres tú”.

“Omg la primera no eres tú, te hicieron un súper retoque tú tienes curvas cuerpo y aquí no que mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas”, “La primera que necesidad de cambiarla por completo😮😢 solo le dejaron la cara😨 que fuerte enserio. Es más que evidenteee”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

Ante esta situación, el director de Vogue Portugal, José Santana develó detalles de la sesión de fotos, y expresó que, “Existe la polémica de que ha usado o no Photoshop, mucha gente pensaba que era una foto antigua de Georgina, de cuando ella era joven. Yo sé que ella parece más delgada”, agregó. Santana dio a entender que se mostró un antes y un después de la celebridad.