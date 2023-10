Nicola Porcella revela donde invertirá sus ahorros, ¿Dejará la actuación?

Nicola Porcella continúa manifestando su gratitud hacia México y su público por las oportunidades que le han brindado en los últimos años y, un ejemplo reciente de esto fue su participación en ‘La Casa de los Famosos’, en donde quedó como segundo finalista, demostrando así el cariño que le tienen en el país.

Y es que, hace unos meses también se dio a conocer que el famoso formará parte del elenco de la telenovela ‘El amor no tiene receta’, la cual será producida por Juan Osorio, y que además también tendría a Wendy Guevara como uno de los personajes principales, aunque esta decidió negarse a participar, acción que el mismo Nicola le recriminó recientemente.

Asimismo, se tiene que el peruano ha decidido quedarse en México de manera definitiva, razón por la cual, decidió ampliar sus labores profesionales para entrar en el mundo empresarial.

Nicola Porcella tiene un nuevo proyecto en México

Durante una conversación con los medios de comunicación, mientras participaba en un evento, Nicola Porcella dio a conocer que ahora se aventurará en la industria de los restaurantes, una decisión que tomó para así recordar su pasado en el país del que es oriundo.

“Van a encontrar comida peruana en mi restaurante y a mí, por supuesto. La verdad que lo estoy haciendo con mucho amor, en un momento de mi vida tuve muchas oportunidades y no las aproveché y este es el momento en que quiero aprovechar, capitalizar cosas y seguir creciendo no sólo en el ámbito televisivo, para mí el más importante”, afirmó el actor.

Por otro lado, el peruano también hizo hincapié al decir que esto que se encuentra viviendo en el momento, para él es como un sueño. “Para mí, juntarme con la gente correcta para abrir este restaurante es como un sueño, estoy súper contento y queremos traer un poquito de Perú para acá, pero mezclado con México”.

De igual manera, Porcella también aseguró que cuenta con todos los documentos necesarios para poder trabajar en el país Azteca, despejando así cualquier incertidumbre que hubiese al respecto.

“Yo tengo permiso para trabajar acá, tengo mi residencia, todo está en orden, lo último que haría es algo que no esté bajo la ley, duermo tranquilo”, dijo.

Cabe resaltar que el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ ha reafirmado su interés de obtener la nacionalidad mexicana.

“Sí buscaré la nacionalidad mexicana, es súper importante para mí porque yo me quedo a vivir acá, hay que ser real, honesto, yo me quedo a vivir en México porque me dio algo que hace tiempo no sentía que es esa pasión de volver a hacer lo que me gusta, ir a un evento y sentir el cariño de la gente”, aseguró.