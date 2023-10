Allisson Lozz: ¿Cuál es su Último Proyecto en Televisión?

Allisson Lozz, ha sido conocida por su carrera actoral desde muy temprana edad y sus roles en telenovelas como ‘Alegrijes y Rebujos’ y ‘Misión SOS’, así como su destacado papel en ‘Al Diablo Con Los Guapos’, el cual le otorgó un premio TvyNovelas.

Sin embargo, a pesar de lo mucho que prometía su talento, en el año 2010 se retiró de la actuación y desde entonces ha estado centrada en su vida y su emprendimiento, destacándose como una de las mejores vendedoras en el mundo de la belleza y maquillaje.

Y es que, Lozz declaró en una oportunidad que nunca había podido disfrutar de la fama, tampoco le interesó ser reconocida, ya que esto lo veía como algo superficial.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba”, dijo en aquel entonces.

¿Cuál fue la última telenovela realizada por Allisson Lozz?

Su último trabajo en la televisión abierta fue en la telenovela ‘En Nombre Del Amor’, y aunque muchos esperaban su regreso a las pantallas, ella dejó claro que su decisión de retirarse de la actuación era definitiva y seria. En una transmisión en vivo realizada desde su cuenta oficial de Instagram, Allisson compartió que necesitaba tiempo para dedicarse a su espiritualidad y que su vida había tomado un rumbo diferente con la llegada de su esposo y, años después, sus hijas.

A pesar de los deseos de sus seguidores de verla regresar a la actuación, Allisson ha rechazado esa idea. Ella recordó que su experiencia en el medio no siempre fue positiva, ya que se sentía sola y veía a otros en la industria también enfrentando soledad. Su carrera comenzó a una edad temprana, y pasó siete años de grabaciones sin descanso, lo que eventualmente la llevó a buscar un cambio.

Además de su retiro de la actuación, Allisson compartió en sus redes sociales una experiencia personal con un episodio de acné después de dar a luz a su segunda hija. Esto afectó su autoestima, ya que había disfrutado de una piel impecable durante su adolescencia. Las cicatrices en su piel la hicieron sentir incómoda y afectaron su confianza en sí misma.

Para mantenerse activa, Allisson comenzó a trabajar como asesora de maquillaje por catálogo después de una década de inactividad laboral. Aunque inicialmente asociaba el trabajo con estrés y falta de tiempo para su vida espiritual y familiar, con el tiempo, encontró una nueva perspectiva en el trabajo remunerado y compartió su experiencia de reinserción en la fuerza laboral.

El viaje de Allisson Lozz después de su retiro de la actuación es una historia de transformación personal y búsqueda de equilibrio entre su vida espiritual, familiar y profesional. Aunque ha dejado atrás los reflectores de la fama, sigue siendo una figura querida por sus seguidores y continúa compartiendo sus experiencias a través de las redes sociales.